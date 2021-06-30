قلق الجماهير وثقة الإدارة.. اليوم نهاية عقد ميسي مع برشلونة!

بين قلق الجمهور وثقة الإدارة في برشلونة حقيقة واحد؛ نهاية عقد ليونل ميسي مع برشلونة اليوم بعد 7478 يومًا ارتبط فيهم بالنادي الكتالوني.

ينتهي اليوم عقد ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي؛ نهاية لم يتوقعها البعض رغم ما حدث الصيف الماضي لكنها باتت أكيدة في انتظار الخبر السعيد لجماهير برشلونة بتوقيع عقد جديد مع ليو.

هل النهاية تقترب؟

ينتهي عقد ميسي اليوم بعد 7478 يومًا ارتبط فيهم ببرشلونة منذ توقيعه على أول عقد له مع النادي في يناير 2001.

وبحلول الأول من يوليو سيكون ميسي غير مرتبطًا ببرشلونة رسميًا الذي جدد معه آخر عقد يوم 25 نوفمبر 2017 حتى 30 يونيو 2021 أي ينتهي اليوم.

ارتباط ميسي ببرشلونة يبدو مثيرًا دائمًا فأكثر من مثل الفريق وهدافه التاريخي وقع عقده الأول مع النادي الكتالوني على "منديل".

ماذا حدث الصيف الماضي؟

تأخر تجديد عقد ميسي مع برشلونة ربما يعود لخلافه مع الإدارة السابقة برئاسة جويب ماريا بارتوميو؛ خلاف دفع ميسي لطلب الرحيل الصيف الماضي عن الفريق مستندًا لبند في عقده يسمح له بالرحيل مجانًا قبل نهاية عقده بعم لن إدارة برشلونة رفضت وطالبته بدفع الشرط الجزائي.

غضب ليو كان متراكمًا بسبب سوء إدارة النادي لكنه انفجر بعد الخسارة المذلة من بايرن ميونخ الألماني 8-2 في دوري أبطال أوروبا 2020.

هل تلوح بارقة أمل؟

يبدو رئيس برشلونة المنتخب مارس الماضي، جوان لابورتا، متفائلًا رغم كل شيء ببقاء قائد الأرجنتين مع برشلونة؛ كل أحادثيه الصحفيه يشير إلى رغبتهم وثقتهم في بقاء ميسي: "سيساعدنا بطرق عديدة لو قال لنا ميسي نعم بأقرب وقت ممكن".

ما الذي يعطل التجديد لميسي؟

لا تعطل رغبة ميسي فقط تجديد تعاقده مع برشلونة؛ فالنادي الكتالوني يمر بأزمة مالية عنيفة تستلزم تخفيض الرواتب لتتوازن مع الدخل والديون التي تجاوزت المليار دولار في آخر تقرير مالي.

وكان خابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد حذر برشلونة من عدم تمكنهم من تسجيل ميسي الموسم المقبل إن لم يوفقوا أوضاعهم المالية بتقليص الرواتب.

هل ميسي فقط على لائحة الانتظار؟

لا يقف ميسي وحيدًا في طابور تجديد تعاقده مع برشلونة فسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو فُتح موضوع عقديهما مع الفريق.

بعض الاقتراحات حول وضع روبرتو منها التجديد لموسم مع إمكانية تمديد موسم آخر لكن الاقتراح سُحب لأنه كان سيكلف النادي اكثر من 20 مليون يورو ما أظهر اقتراحًا ثانيًا بالتمديد لموسمين لتجنب خروج اللاعب بعقد انتقال حر الموسم المقبل لكن اللاعب لم يتخذ قرارًا بعد.

أما بالنسبة لأحد قادة الفريق سيرجيو بوسكيتس فالمفاوضات ستتواصل بينه وبين النادي مع إمكانية تقليص راتبه كما فعل حينما مدد تعاقده إلى 2023، برشلونة على الجهة المقابلة يدرس تعويض اللاعب بعدة صيغ كما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو مع اجتماع الطرفين في الأسابيع القليلة المقبلة حين ينتهي بوسكيتس من مهمته الدولية مع إسبانيا التي يحمل شارة قيادتها في يورو 2020.

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