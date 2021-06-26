كل شيء أصبح جاهزًا .. تسريب يكشف اقتراب تجديد عقد ميسي

البرغوث باقٍ في برشلونة..

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تصميم قد أعده المسؤولون عن حسابات برشلونة لإعلان تجديد ليونيل ميسي.

ومن المعروف أن الاتفاق بين برشلونة وميسي بات وشيكًا على التجديد، حيث ينتظر البرغوث العرض النهائي للموافقة عليه وتأكيد الاستمرار داخل كامب نو.

ويبدو أن التوقيع على العقود بات وشيكًا للغاية، فالصورة المنتشرة يقال أنها رسمية، أي أن الإعلان أصبح مسألة أيام قليلة ليس إلا.

الصورة تحمل ألوان برشلونة وكتب عليها شعار "10VE" فوق رأس ليونيل ميسي، في إشارة لرقمه مع البلوجرانا وعشقه للنادي الكتالوني.

🚨An image of #Messi wearing the 2021/2022 kit, with the caption possibly spelling "10VE." has been leaked.



The picture also seems to have the 'unpublished' label on it. The caption '10VE' Takes a special attention, it seems to be a creative respelling of the word 'Love'.❤️ pic.twitter.com/uShMqeKSc4 — Zara💫| Messi FC🐐 (@RelentlessMessi) June 26, 2021

الضجة التي أثارها نشر هذه الصورة كبيرة جدًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وينتظر الجميع بفارغ الصبر التأكد من حقيقتها برؤية توقيع ميسي في وقت قريب.

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ويتواجد ميسي حاليًا رفقة منتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2021، ويستعد لخوض مباراة جديدة في دور المجموعات أمام بوليفيا يوم الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر أن صحف كتالونيا قد أجمعت على عزم رئيس برشلونة جوان لابورتا إنهاء تجديد ميسي قبل نهاية عقده القديم مطلع يوليو المقبل.