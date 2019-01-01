قبل مواجهة ريال مايوركا - ميسي يعود ليقابل ضحيته القديمة

سجل رائع لميسي وسيء لجريزمان وناصع البياض لسواريز أمام مايوركا

يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره ريال مايوركا مساء الغد، السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الليجا.

وتعد هذه أول زيارة لمايوركا إلى كامب نو منذ أبريل 2013 وهو الموسم الذي هبط فيه الريال إلى دوري الدرجة الثانية ولم يعد سوى في الموسم الجاري.

ميسي لم يشارك في 7 مباريات خاضها برشلونة أمام ريال مايوركا، إما بسبب الإصابة أو الراحة وواجهم في 12 مرة، 10 في الليجا ومرتين في كأس ملك إسبانيا ليحقق 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة فقط.

وفي 12 مباراة نجح البرغوث في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 3، إذ أحرز 11 هدفًا في الليجا وآخر في كأس الملك.

وكانت أبرز مبارياته في موسم 2011-2012 حينما سجل هاتريك وصنع هدفًا في ليلة انتصار برشلونة بخماسية نظيفة كما سجل هدفين في لقاء واحد مرتين بموسم 2012-2013 و2007-2008.

أما بالنسبة لزميله في الفريق المهاجم لويس سواريز فلم يسبق أن واجه ريال مايوركا على الإطلاق لتصبح لديه فرصة ذهبية لهز شباك فريق جديد في الليجا.

أنطوان جريزمان هو الآخر سبق وواجه مايوركا 8 مرات وانتصر في 4 وخسر في 4 وذلك حينما كان لاعبًا في ريال سوسيداد.

ورغم ذلك، لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف أمام ريال مايوركا مما قد تكون فرصة جيدة بالنسبة له لضم فريق آخر لضحاياه.

فهل نرى سواريز وجريزمان يسجلان للمرة الأولى ضد مايوركا أم يستمر ميسي في تحطيم حصون الفريق العائد لتوه إلى الليجا؟