ميسي بطل عروض "ون مان شو" في برشلونة!

لولا ميسي لربما أقيل فالفيردي من فترة طويلة

لا تحتاج إلى أكثر من جزء من ثانية للمس حقيقة تأثير ليونيل ميسي على برشلونة، ويكفي أن نقول إننا إن استبعدنا أهداف ميسي الموسم الماضي فبرشلونة سيحتل مراكز مؤهلة للدوري الأوروبي ولن يكون بطلاً لليجا.

مرة أخرى فميسي يُقدم عروض "ون مان شو"، وكان آخر ذلك أمام أتلتيكو مدريد، غاب ميسي عن معظم فترات المباراة، لكن عندما تعقد الوضع أشار ميسي بيده لطلب الكرة وتكفل بإنهاء الأمور وإنقاذ ماء وجه إرنستو فالفيردي مرة أخرى.

لولا أهداف ميسي الأخيرة لخسر برشلونة على الأقل 4 نقاط، وبالتالي يخسر صدارة الليجا.

وتكشف الأرقام إلى ان نسبة انتصارات برشلونة بدون ميسي هذا الموسم تبلغ 60% فقط مقابل 71% مع النجم الأرجنتيني المتوج بالكرة الذهبية.

السواد الأعظم من مباريات برشلونة هذا الموسم بالتحديد -لا غيره- كان الطرف الثاني هو صاحب الأفضلية النسبية في الأداء لكن الفريق الكاتالوني يخطف الفوز بفضل قوة وشخصية لاعبيه، التي لن تستمر كثيرًا فهي أشبه بالمسكنات.

في مباراة سيلتا فيجو كان لعب ميسي دور البطل وسجل ثلاثة أهداف من أصل 4 رغم قوة الخصم في الهجمات المرتدة التي كان يوشك أن يقع من خلالها البارسا في الشرك، أنهى ميسي الأمور تمامًا، وفي لقاء بلد الوليد الذي انتهى بخماسية لبرشلونة، سجل ميسي هدفين وصنع إثنين.

بشكل عام خاض 14 مباراة في كل البطولات ما بين الليجا ودوري أبطال أوروبا، سجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة. الدور الذي يلعبه حتى الآن ينقذ فالفيردي كل مرة من سهام الانتقادات أو الإقالة ربما.

ويمتد تأثير ميسي أيضًا على كل نواحي الهجوم على غرار الموسم الماضي حين كان الأفضل في الليجا تهديفًا وفي صناعة الأهداف والفرص.. فهو رغم أنه غاب عن بداية الموسم، لكن حتى اللحظة هو الأكثر صناعة للفرص المحققة والأهداف ويحتل المرتبة الثانية على لائحة الهدافين بفارق هدف عن كريم بنزيمة.