ميسي يعود للتدرب بشكل طبيعي قبل لقاء مايوركا

نجم برشلونة ليونيل ميسي يتدرب على العشب في كامب نو دون خوض التدريبات الجماعية مع الفريق.

8 يونيو 2020

شارك ليونيل ميسي في التدريبات الجماعية الخاصة ببرشلونة بعد معاناته من إصابة طفيفة في الأيام الماضية جعلته لا يشارك مع بقية اللاعبين بشكل طبيعي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الأرجنتيني اليوم تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، وأصبح جاهزاً لمباراة مايوركا المقبلة في الدوري الإسباني.

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6 يونيو 2020

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات فريق برشلونة اليوم بعدما غاب في الأيام الأخيرة بسبب إصابة عضلية عانى منها.

جاءت هذه العودة ليتدرب ميسي على العشب للمرة الأولى منذ أيام، بعدما كان يتدرب في صالة الألعاب الرياضية في معزل عن بقية زملائه.

وشارك ميسي اليوم في جزء من التدريبات لكن بشكل فردي، دون الانضمام لبقية المجموعة التي خاضت التدريب بشكل طبيعي للغاية.

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وتدرب الفريق في ملعب كامب نو، والذي سيستضيف ما تبقى من مباريات الفريق على أرضه، برغبة من كيكي سيتيين المدير الفني للفريق.

ويستريح برشلونة من التدريبات يوم الأحد على أن يعود لاحقًا ليستعد لأول مباراة بعد العودة من التوقف الأخير الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وكتب ميسي عبر حسابه في "إنستجرام": "لقد كنت أفتقد ذلك المكان كثيرًا، لا يمكنني الانتظار حتى ألعب معنا من جديد".

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره ريال مايوركا يوم السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا بـ 56 نقطة.