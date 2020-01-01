برشلونة يرفض 100 مليون يورو لبيع فاتي

من النادي صاحب العرض؟

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة رفض عرضاً ضخماً قيمته 100 مليون يورو من أحد الأندية من أجل بيع نجمه أنسو فاتي هذا الصيف.

فاتي بزغ نجمه مطلع الموسم الجاري مع البلوجرانا بعد تصعيده لصفوف الفريق الأول، ويدور حوله الحديث ليكون النجم القادم للفريق مستقبلاً.

وكشفت "سبورت" أن برشلونة تلقى عرضاً من أحد أندية أوروبا الكبرى بقيمة مائة مليون يورو للتعاقد مع فاتي في الأيام المقبلة، ولكن تم رفضه.

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وأضاف التقرير أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، ناقش في اجتماع عبر الكومبيوتر مع مجلس الإدارة سوق الانتقالات، ومنها العرض لبيع فاتي.

التقرير تحدث أن بارتوميو شخصياً هو من أعلن أن فاتي ليس للبيع من الأساس، وذلك رغم حاجة النادي الكتالوني لجمع الأموال لتحقيق موازنة إيجابية.

وتشير التقارير إلى حاجة برشلونة لجمع قرابة 70 مليون يورو بحلول نهاية يونيو الحالي من أجل الخروج بموازنة إيجابية، ولكن الفريق لم يبع أي لاعب حتى الآن.

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ودار الحديث حول سعي النادي للتخلص من مجموعة من لاعبيه مثل جان كلير توديبو، فيليبي كوتينيو، إيفان راكيتيتش، وآخرين من أجل جمع الأموال وإتمام صفقاته المنتظرة مثل نيمار ولاوتارو مارتينيز.