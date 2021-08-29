هل يشارك ميسي؟ تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم

انضم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وتترقب جماهير كرة القدم مشاركته الأولى مع الفريق، فهل تكون اليوم؟

هز نادي باريس سان جيرمان سوق الانتقالات للمرة الثانية في عدة سنوات، عندما ضم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في ميركاتو صيف 2021.

كانت الهزة الأولى التي أحدثها باريس سان جيرمان منذ سنوات بطلها نادي برشلونة أيضًا، عندما تحرك العاصمي الفرنسي وضم نيمار نجم البرسا في ذلك التوقيت في صفقة تاريخية كلفت 222 مليون يورو.

طال انتظار عشاق كرة القدم لرؤية نجمي برشلونة السابقين معًا أو ميسي على الأقل بالقميص الأزرق الباريسي، خاصةً وأن الفريق خاض مباراتين منذ الإعلان رسميًا عن ضم البرغوث.

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لكن يبدو أن الانتظار سينتهي اليوم، فقد أعلن ماوريسيو بوتشيتينو قائمة الفريق الذي تواجد بها نجم الكتلان السابق للمرة الأول، فهل يشار ميسي في مباراة اليوم؟

متى مباراة باريس سان جيرمان؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس اليوم هو الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ستقام المباراة في ستاد أوجست ديلون الثاني، وهو الملعب الخاص بنادي ريمس مستضيف المباراة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريمس؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ستاد ريمس - باريس سان جيرمان الأحد 29 أغسطس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 أوجست ديلاون

هل يشارك ميسي في مباراة اليوم؟

كما سبق الذكر، يتواجد ليونيل ميسي في قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ وصوله، والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم.

❤️ ليو ميسي حاضر في القائمة الكاملة 💙 pic.twitter.com/wZ52Yg2csF — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 29, 2021

لن يشارك ميسي بشكلٍ أساسي مع باريس سان جيرمان اليوم، وسيبدأ من مقاعد البدلاء.

صحيفة ماركا الإسبانية تحدثت عن الأمر، وأكدت أن بوتشيتينو سيشرك ميسي في النصف ساعة الأخير من المباراة، وذلك لتجنب إصابته، خاصةً وأنه بدأ التدريب مع وصوله لباريس سان جيرمان.

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تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم

سيبدأ ميسي من على مقاعد البدلاء كما سبق الذكر، وتشكيلة باريس سان جيرمان اليوم هي..

1️⃣1️⃣ التشكيلة الأساسية 📋 pic.twitter.com/EmwhbBX4Fl — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 29, 2021

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

عبده ديالو - ماركينيوس - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

جورجينيو فاينالدوم - لياندرو باريديس - ماركو فيراتي

نيمار - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا