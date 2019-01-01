باريديس: ميسي محق البرازيل سرقت كوبا أمريكا

تعرف على تصريحات باريديس حول كوبا أمريكا

أكد لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، أنّ البرازيل سرقت كوبا أمريكا مؤكدًا دعمه لتصريحات ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني.

الأرجنتين حققت المركز الثالث في كوبا أمريكا بعد خسارة نصف النهائي أمام البرازيل.

وقال باريديس في تصريحات لشبكة "فوكس سبورت" :"لقد سٌرقنا ولكننا لا نستطيع القيام بأي شيء، لا أزال غاضبًا مما حدث في مباراة البرازيل. حينما شاهدنا لقطات اللقاء مرة أخرى لاحظت المخالفة لصالح أجويرو من النظرة الأولى".

وتابع: "أمام تشيلي ومع أول مخالفة تحصلوا عليها افتعلوا أزمة مع اللاعبين وكانوا يظنون أنّ هذه الطريقة الوحيدة للفوز".

لاعب باريس سان جيرمان أعلن دعمه لقائد التانجو، ليونيل ميسي، مؤكدًا أنّ تصريحات الأخير عبرت عما حدث في البطولة ومطالبًا الجمهو الأرجنتيني بالوقوف إلى جوارهم.

واختتم: "ليونيل سكالوني لا يمتلك الخبرة التدريبية لكنّه قدّم بطولة جيدة للغاية ويمكن التطور تحت قيادة لأنّه يعرف ماذا يريد على عكس المدرب السابق الذي لم يكن يمتلك خطة واضحة".

جدير بالذكر أنّ سكالوني تولى تدريب التانجو خلفًا لخورخي سامباولي ولديه عقد يمتد حتى نهاية العام الجاري.