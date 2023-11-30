بسبب "الحمار" كاراجر .. ميسي اعتذر عن تحليل دوري الأبطال مع هنري!

الأرجنتيني لا ينسى!

اعتذر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحليل مباريات دوري أبطال أوروبا مع CBS بسبب تواجد قائد ليفربول السابق جيمي كاراجر.

وكشف كاراجر في وقت سابق عن تلقيه رسالة نصية من ميسي قام بسبه فيها ووصفه بالحمار بسبب رأي لم يعجبه في الستوديو التحليلي للقناة الأمريكية. التفاصيل هنا.

وأثناء تواجد فريق عمل البرنامج الخاص بتحليل دوري الأبطال في ميامي هذا الأسبوع، كشفت كيت عبدو، مقدمة البرنامج، أن تم توجيه دعوة رسمية لميسي للحضور ولكنه رفض بسبب وجود كاراجر.

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ورغم ذلك، أكد كاراجر على احترامه الشديد لميسي الذي بحسب تعبيره يعد الأفضل في التاريخ، ولا يمكن حتى دخوله في المقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يراه من أفضل الهدافين في تاريخ اللعبة.

ويتواجد كاراجر رفقة مواطنه مايكا ريتشاردز والنجم الفرنسي تييري هنري في الستوديو للقناة الأمريكية بشكل دوري لتحليل دوري أبطال أوروبا.