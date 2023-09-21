"يا حمار" .. الكشف عن رسالة ليونيل ميسي "الغاضبة" إلى جيمي كاراجر قبل ساعات من تتويجه بالكرة الذهبية!

يبدو أن ميسي لا يتعامل بتهاون مع الانتقادات..

كشف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد واحدة من المرات التي انتقد فيها أداء بطل العالم 2022 مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كاراجر، وخلال تحليل مباريات الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا مع شبكة "CBS" الأمريكية، أكد أن باريس سان جيرمان لن يتمكن من حصد لقب البطولة بتواجد الثلاثي ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

وعاد كاراجر من جديد للظهور مع الشبكة الأمريكية لتحليل مباريات النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، ليكشف عن تفاصيل رسالة ميسي الخاصة له.

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وقالت كيت عبده مقدمة الاستوديو: "نريد أن نفهم الموقف الكامل لتلك الرسالة، ميسي قام بمراسلتك شخصيًا، لقد قمت بإغاظة هذا الرجل لدرجة أنه جلس وفكر أنه يريد إرسال رسالة إلى كاراجر ويخبره بما يفكر فيه".

ليرد كاراجر: "كنا نحلل مباراة لباريس سان جيرمان، وقلت إن النادي لن يفوز بدوري الأبطال بوجود ميسي ومبابي ونيمار معًا، وتم إثبات أنني محق في النهاية مرة أخرى".

وأضاف: "بعد بضعة أسابيع، نظرت إلى هاتفي فجأة، ووجدت رسالة من ميسي، ظننت في البداية أنه هناك أحدًا انتحل شخصيته، هذا ليس صحيحًا".

وتابع: "ترجمة جووجل لم تفهم ما كتبه لي بالإسبانية، لكنه في الليلة التالية توج بالكرة الذهبية، أرسلت له رسالة للتهنئة، لكنه لم يرد علي أبدًا".

الطريف أن كيت عبده قامت بترجمة الرسالة التي أرسلها ميسي إلى كاراجر في ليلة الثلاثاء من الاستوديو التحليلي لدوري الأبطال، حيث أكدت أن ميسي سب كاراجر وقال له: "أيها الحمار".