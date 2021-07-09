"ميسي الأفضل في التاريخ لكن المستقبل لهؤلاء"

توني فريشا المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة ينتقد قلق الإدارة الحالية من عدم استمرار ليونيل ميسي.

صريح ولاذع كما هو الحال دائمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر توني فريشا المرشح لانتخابات رئاسة برشلونة في آخر مرتين، تغريدة تتضمن رسالة إلى مجلس إدارة النادي الكتالوني، ستؤدي بالتأكيد إلى بعض الضوضاء.

ما فحوى تغريدة فريشا؟

تغريدة فريشا المثيرة للجدل تعلقت بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، حيث انتهى تعاقد البرغوث مع النادي الكتالوني في الثلاثين من يونيو الماضي، دون التوصل لاتفاق على تجديده.

ويحاول برشلونة جاهدًا في الوقت الحالي توفير السيولة المالية اللازمة حتى يتمكن من العودة للمفاوضات مع ميسي، وتوقيع عقد جديد مع قائد منتخب الأرجنتين.

وتأتي رسالة فريشا في وقت من عدم اليقين بالنسبة لنادي برشلونة، الذي ينتظر أن يتمكن من تحسين كتلة الرواتب، حتى يتمكن ميسي من مواصلة اللعب مع الفريق.

ميسي الآن في وضع حر يتيح له التوقيع مع أي نادٍ جديد، لكن اللاعب يركز في محاولة الظفر بلقب بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، حيث يلعب المباراة النهائية مع البرازيل فجر الأحد.

ما هو نص تغريدة فريشا؟

كتب فريشا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أرى برشلونة قلقًا جدًا بشأن ميسي، إنه الأفضل في التاريخ بلا شك، لكنه يبلغ من العمر 34 عامًا".

وأضاف: "مستقبلنا في أيدي بيدري، ودي يونج، وأنس وفاتي وإريك جارسيا، وآخرين سيحضرون، برشلونة دائمًا أكبر من أي لاعب".

Veig el barcelonisme massa preocupat per Messi. El millor de la història sense dubte, però te 34 anys. El nostre futur està en mans de Pedri, De Jong, Ansu, Eric Garcia i altres que vindran. El Barça sempre és més gran que qualsevol jugador!!! 💙❤️ — Toni Freixa (@tonifreixa) July 9, 2021

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