ميسي: ريال مدريد تأثر بغياب رونالدو وهذا موقفي من الرحيل عن برشلونة

أبدى رأيه كذلك في المدرب الجديد كيكي سيتين

بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله في برشلونة، وأزمته مع إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الإسباني، خرج ليونيل ميسي لتوضيح العديد من الأمور الفترة الأخيرة.

حوار مُطول للأرجنتيني مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تطرق خلاله ميسي للعديد من التساؤلات الخاصة بالماضي والحاضر وخططه المستقبلية، وكذلك صراعه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت بداية الحديث عن الفارق بين ميسي الذي ظهر للمرة الأولى في برشلونة منذ 16 سنة وقائد الفريق الحالي لبرشلونة.

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ورد النجم المخضرم:"من الواضح أن هناك العديد من التغيرات، لقد مرت سنوات عديدة منذ ذلك الحين، وحدث لي العديد من الأشياء على المستوى الرياضي والحياة الشخصية، الآن أنا متزوج وعندي 3 أطفال وأمتلك سنوات عديدة من الخبرة".

وعن أولاده:"تياجو وماتيو يعشقان كرة القدم، يتواجدان معي في التدريبات أحياناً، يطرحان الكثير من الأسئلة ليس فقط في برشلونة بل عن بعض الفرق الأخرى في العالم خاصة تياجو".

وعن اللاعبين المفضلين لنجله:"تياجو يحب العديد من النجوم، يتحدث كثيراً عن لويس سواريز، جريزمان، أرتورو فيدال بسبب شعره، وأيضاً كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو ونيمار".

رأيه في مستوى رونالدو:"تسجيله للأهداف أمر طبيعي، هو مهاجم لا يصدق ويحب هز الشباك، ويفعل ذلك في أي يوم يلعب به ويمتلك العديد من الخواص الجيدة كمهاجم".

واستكمل:"ريال تأثر بكل تأكيد برحيله، حيث خسروا العديد من الأهداف، هو أيضاً يمنحك العديد من المميزات، لأنه لاعب يسجل 50 هدفاً في الموسم، والآن هم لا يمتلكون ذلك".

مستقبله مع برشلونة:"قلت بالفعل في عدة مرات، أن فكرتي هي الاستمرار مع النادي طالما الناس هنا يرغبون ذلك، لن تكون هناك أي مشكلة، لدينا مشروع رابح يطمح لتحقيق الفوز بجميع الألقاب، لذلك أريد البقاء والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

الشرط الجزائي الذي يسمح له بالرحيل بالمجان في الصيف:"في الواقع كان لدي هذا القرار ليس فقط بسبب هذا البند، كان يمكنني الرحيل عن النادي أكثر من مرة وسط اهتمام من أندية أخرى، ولكن ذلك لم يحدث وأكررها مرة أخرى لم أغادر ولن أرحل طالما النادي يريد استمراري".

وفاة كوبي براينت:"في البداية كنت أعتقد أنها أنباء غير صحيحة، ولكن بعدها شعرت بصدمة قوية جداً ولم أصدق ما حدث".

العودة لدوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو:"نمر بمرحلة تغيير المدربين، كل شخص لديه أفكاره، الأمر ليس سهلاً لأننا كنا نلعب مع فالفيردي بشكل مختلف، واليوم يطلبون منا شيء آخر، ولكن في الحقيقة هناك نمو وتحسن".

صافرات الاستهجان:"أمر طبيعي بعد بعض النتائج وتغيير المدرب، يصاب الناس أحياناً بالتوتر خاصة بعد لعبنا الكرة للوراء أكثر من مرة، لذلك كانت هناك حالة من الانزعاج".

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طريقة كيكي سيتين:"يعتمد أكثر على الاستحواذ مما يعطيني الكثير من الحرية مثلما حدث أمام بلباو، يث لعبت كمهاجم وهمي واللعب من الخارج لخلق التفوق والهجوم بشكل جيد".

المنافسة هذا الموسم:"أنت لا تعرف ما قد يحدث في المستقبل، أليس كذلك؟ نحن الآن غير منتظمين وخسرنا العديد من النقاط، ولكن سنقاتل حتى النهاية، وسباق الليجا لن ينته عند الكلاسيكو، هناك مباريات أخرى مهمة ويجب علينا الاستمرار في القتال على كل شيء".

يذكر أن برشلونة يلعب أمام إيبار بالدوري الإسباني يوم السبت القادم، قبل ملاقاة نابولي يوم الثلاثاء بدوري الأبطال، ومنه إلى الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الليجا يوم 1 مارس.