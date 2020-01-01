مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشاير قلق على راشفورد وغير نادم على هالاند

تصريحات مقلقة لسولشاير عن بوجبا وراشفورد

كشف أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن تفاقم إصابة ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق، مما يهدد مشاركته في أمم أوروبا يورو 2020.

راشفورد تعرض لإصابة في لقاء ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد 15 دقيقة فقط من نزوله.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي لمواجهة كلوب بروج في الدوري الأوروبي: "كنت أتمنى لو عاد راشفورد قبل نهاية الموسم، ولكن يبدو أنّ الأمر أسوأ مما توقعنا".

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وتابع: "لست الطبيب ولكني عرفت أنه لن يتعافى في الوقت القريب وقد تمتد فترة غيابه عن الملاعب لعدة أشهر إضافية. لا أعتقد أنّه سيكون جاهزًا لأمم أوروبا".

المدرب النرويجي أشار إلى أنّ بول بوجبا غير جاهز للمشاركة في الوقت الحالي ولا يعرف موعد عودته للملاعب.

وأكد على أهمية المداورة في فريقه بقوله: "لن أفصح عن المشاركين في مباراة كلوب بروج ولكن بالطبع سوف أتجه لتغيير التشكيل. لدينا الآن إيجالو وهو مهاجم رائع وظهر بشكل جيد في التدريبات وبالطبع سوف يتواجد في قائمة الفريق كثيرًا خلال الفترة المقبلة".

وحول اللعب بثلاثي في الدفاع، أوضح: "لقد جربنا العديد من خطط اللعب وأعتقد أنّ هذا الرسم يناسبنا في بعض المباريات وهو خيار متاح".

وانتقد ضغط المباريات بقوله: "الأمر يؤثر علينا بقوة، فلم نحصل سوى على يومين فقط للراحة بعد لقاء تشيلسي ولدينا 7 مباريات في 21 يومًا فقط بداية من الإثنين حتى مواجهة مانشستر سيتي. كنت أتمنى لو لعبنا يوم السبت ولكنني لا أشكو بل فقط أشرح وجهة نظري".

وحول عقوبة مانشستر سيتي، واصل: "لا أشغل بالي بفكرة اللعب على المركز الخامس أو الرابع بسبب العقوبة، كل ما يهمني تقديم أفضل أداء ممكن وتطوير الفريق".

واختتم: "في العادي لا أرغب في التعليق على لاعب ليس في فريقي، ولكن بسبب تلقي العديد من التعليقات حول إيرلينج هالاند فأود التوضيح أنّه لاعب رائع وبدأ مع دورتموند بصورة مميزة. إنّه مستقبل النرويج الذي أصبح يمتلك مهاجمًا فتاكًا أمام المرمى مرة أخرى".

جدير بالذكر أنّ هالاند أصبح أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا بعد ثنائيته أمام باريس سان جيرمان.