ميسي إلى بايرن ميونخ؟ رومينيجه يحسم الجدل

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يروي فضيحة ثمانية دوري الأبطال ورحيل ميسي عن برشلونة وإمكانية انتقاله للفريق البافاري

أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينتس رومينيجه أن النادي البافاري لن يشارك في سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد إعلان النجم الأرجنتيني رحيله عن صفوف برشلونة انقلبت الأمور رأسًا على عقب وبدأت كبار الأندية الأوروبية تستعد لدخول سباق التعاقد معه.

ومن جهة أخرى، بدأت الصحف تتحدث عن الوجهة المقبلة لميسي، حيث توقع عدد كبير أن تكون الخطوة المقبلة من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز والفريق الأقرب سيكون مانشستر سيتي.

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ومع ترشيح بايرن ميونخ للدخول في صراع التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني، كان رد كارل هاينتس رومينيجه واضحًا وصريحًا؛ بالطبع، بايرن ميونخ ليس في السباق.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ قد أجرى مقابلة صحفية مع توتو سبورت الإيطالية وتحدث خلالها عن علاقته بالنجم الأرجنتيني ورحيله عن برشلونة.

وأضاف: "لا يمكننا التعاقد مع لاعب بهذا الحجم، إنه ليس جزءًا من سياستنا وفلسفتنا، معرفة أن ميسي يمكن أن يترك برشلونة يجعلني أيضًا حزينًا بعض الشيء"

وتابع: "لقد كتب تاريخ النادي الكتالوني وأعتقد أنه يجب عليه إنهاء مسيرته في برشلونة، ثم أنه هناك بالطبع جوانب داخلية وخاصة لا أعرفها ولهذا السبب لا أريد أن أتدخل"

وتطرق رومينيجه للحديث عن مباراة إسقاط برشلونة بالثمانية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي كانت بداية الحديث عن قنبلة ميسي ورحيله المحتمل.

وقال في هذا السياق: "كنت في المدرجات وفكرت هل هذا يحدث بالفعل؟ ربما الآن يوقظونني ويقولون إنه مجرد حلم، لا يمكن أن تكون حقيقة، كانت أفضل مباراة في تاريخ النادي على الإطلاق"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة نيته الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك بعدما تبعثرت الأوراق داخل جدران النادي الكتالوني عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ.