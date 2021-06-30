ميسي و"أنقرة" قصة جديدة لقائد الأرجنتين في كرة القدم

أنقرة ستكون اسمًا جديدًا يرتبط بقائد برشلونة والأرجنتين التاريخي ليونيل ميسي.

لطالما ارتبط اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ليونيل ميسي بلقب "GOAT" -الأفضل في التاريخ- أو البرغوث>

لكن الآن ظهر لقبًا جديدًا لميسي هو "أنقرة" نعم العاصمة التركية فكيف التقص اللقب به.

كيف ظهر لقب أنقرة؟

بدأ اسم أنقرة بميسي قبل 14 سنة بعد هدفه المارادوني في شباك خيتافي.

المعلق الكتالوني جواكم مارا بويول فحينما تخطى ميسي لاعبي خيتافي في مواجهة الفريقين في كأس ملك إسبانيا مسجلًا هدفًا على طريقة مارادونا في شباك إنجلترا طار عقل المعلق وقتها ليردد كلمة بالكتالونية تعني وجه لكن الكلمة سُمعت مُحرفة إلى "أنقرة".

كيف عاد اللقب إلى ميسي؟

ثنائي كوميدي أرجنتيني، يتابعه أكثر من مليوني شخص على إنستجرام، التقط الكلمة من الفيديو القديم ليُعيدا نشر الكلمة على مستوى واسع خاصة مع فوز الأرجنتيني على بوليفيا في ختام دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا فالاتحاد الأرجنتيني نفسه على تويتر كتب بصورة لميسي "أنقرة".

Ankara 💙🇦🇷 pic.twitter.com/nIRAoO8wrN — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 29, 2021

ويشارك ميسي مع بلاده في كوبا أمريكا الآن لكن عقده سينتهي بنهاية منتصف الليل اليوم مع برشلونة ولم يجدد حتى الآن تعاقده.

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