ميركاتو ميلان يتوقف على قرار من أرتيتا!

هل تحدث الصفقة؟

أصبح من الواضح أن ميلان يسعى للحصول على خدمات جرانيت تشاكا، لاعب أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن الجديد أن الأمر برمته أصبح مُعلقًا في يد مايكل أرتيتا، المدرب المتوقع للجانرز.

أرتيتا سيتم الإعلان عن توليه تدريب أرسنال مساء الجمعة وذلك بعد وصول النادي لاتفاق معه وكذلك مع ناديه الحالي، مانشستر سيتي، والذي عمل فيه على مدار آخر ثلاثة مواسم كمساعد لبيب جوارديولا.

وبحسب ما كشفته تقارير من كالتشيو ميركاتو، فإن تشاكا هو ضمن قائمة من ثلاثة لاعبين يضعهم ستيفانو بيولي من أجل تدعيم منتصف الميدان في الشتاء، والغلبة في تلك القائمة تأتي وبوضوح للدولي السويسري لعدة اعتبارات.

ألان، لاعب نابولي، والذي يُعاني من كراهية الجماهير له حاليًا، إلى جانب باكايوكو، لاعب موناكو، هما الثنائي المجاور لتشاكا في قائمة الميلان، لكن الأخير يحظى بالأفضلية نتيجة لدنو أجره وسهولة رحيله عن ملعب الإمارات في الشتاء.

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لكن تلك السهولة المتوقعة في الصفقة لم تعد مضمونة بعد وصول أرتيتا لقيادة أرسنال، فمن غير المضمون أن يوافق المدرب الإسباني على رحيل لاعبه بنفس القدر الذي كان لدى أوناي إيمري، على الرغم من أن الرفض الجماهيري الحالي لقائدهم السابق.

ومن الجدير بالذكر هنا أن تشاكا قد خسر جمهور أرسنال بعد واقعته في مباراة كريستال بالاس عندما رد على هجوم الجمهور عليه بالسباب وخلع ورمي قميص الفريق في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

كما يجدر الإشارة إلى أن ميلان يُعاني بوضوح هذا الموسم في مركز الارتكاز على الرغم من تحسن مردود فرانك كيسي مؤخرًا، لكن تظل الحاجة إلى محور دفاعي ملحة في ملعب السان سيرو.