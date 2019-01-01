آرسنال يتوصل لاتفاق مع بوردو حول كوسيلني

المدافع قريب جدًا من العودة لبلاده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات لوران كوسيلني مدافع آرسنال على بُعد خطوة من الانضمام لصفوف بوردو، بعد توصل الأطراف الثلاثة لاتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكان المدافع الفرنسي قد عبر عن رغبته الرحيل عن ملعب الإمارات والعودة لبلاده، رغم محاولات آرسنال الحفاظ عليه لموسم آخر على الأقل وهو الأخير في عقده الحالي.

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المصادر الصحفية أكدت توصل آرسنال لاتفاق مع بوردو على انتقال صاحب الـ33 عامًا مقابل 5 ملايين يورو، وأنه سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لتوقيع العقود.

من جانب آخر، يقترب مدافع آخر من الرحيل عن الفريق اللندني هذا الصيف وهو كارل ينكنسون الذي ارتدى قميص آرسنال عام 2011 قادمًا من تشارلتون، وقد صار قريبًا من الانضمام لفريق نوتنجهام فورست الناشط في التشامبيونشيب.

ولا يُمانع آرسنال التخلي عن صاحب الـ27 عامًا خاصة أنه لم يلعب كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ لعب 13 مباراة فقط في السنوات الخمسة الأخيرة مع الفريق، ومن المتوقع أن يحصل على 2 مليون جنيه إسترليني من عائد بيعه.