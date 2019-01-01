يسعى توتنهام إلى ضم متوسط الميدان الفرنسي تانجي ندومبيلي من ليون، لكن الأمر لن يكون سهلاً في ظل اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن بطل الدوري الفرنسي يسعى لضم صاحب الـ22 ربيعاً الذي يحظى بمتابعة العديد من الأندية الأوروبية في سوق انتقالات الصيف الحالي، وجدير بالذكر أن الأسود الفرنسية لن تضحي بلاعبها بمقابل أقل من 71 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يتخطى ميزانية الميركاتو للديوك المقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني.