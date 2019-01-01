رسميًا | الفتح يُعزز دفاعه بمدافع الجيل

صفقة جديدة للفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الفتح رسميًا تعاقده مع مدافع الجيل "محمد ناجي"، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وأوضح الحساب الرسمي للفريق السعودي على تويتر أن ناجي وقع عقدًا يمتد للمواسم الثلاثة القادمة، مؤكدًا أن الصفقة تمت بترحيب وتوصية من المدرب فتحي الجبال.

ومن جانبه، عبر اللاعب عن سعادته البالغة بتلك الخطوة، موجهًا شكره للنادي والقائمين عليه لتعاملهم الراقي معه وحرصهم على التعاقد معه.

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وتمنى ناجي أن يكون عند حُسن ظن النادي به، مؤكدًا أنه سيعمل بجد لتقديم موسم جيد يُسد به جماهير "النموذجي".

يُذكر أن الفتح كان قد أعلن اليوم تعاقده مع صقر عطيف، فيما أتم رسميًا يوم أمس صفقة المهاجم الهولندي ميتشل تي فريدي، وتم الإعلان عن تلك الصفقات مع الساعات الأولى من إعلان فوز سعد العفالق برئاسة النادي للمواسم الأربعة القادمة.