بطل الأرجنتين عام 2016 .. من هو ألميرون مدرب الشباب الجديد؟

خورخي ألميرون تولى تدريب الليث رسميًا اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الشباب السعودي تعاقده مع خورخي ألميرون لقيادته فنيًا خلال الموسم القادم، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز التفاصيل والمحطات الخاصة بالمدرب الأرجنتيني.

صاحب الـ48 عامًا ولد في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية لكنه قضى كامل حياته الكروية في المكسيك، إذ لعب لعديد الأندية أبرزها أطلس وليون واختتم مسيرته مع دورادوس عام 2009، حيث تولى تدريبه بجانب اللعب بقميصه عام 2008.

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بدأ مسيرته التدريبية أيضًا في المكسيك وعمل مع أكثر من نادٍ حتى عاد للأرجنتين وتولى تدريب فريق الدفاع والعدالة في أكتوبر 2013 وأتم معه الموسم قبل أن يعود للمكسيك مجددًا.

واصل ألميرون تنقله بين الأندية لفترات قصيرة حتى تولى تدريب لانوس الأرجنتيني في يناير 2016 وحقق معه الإنجاز الأول في مسيرته بقيادته للفوز بلقب الدوري الأرجنتيني عام 2016 بعد انتصاره في المباراة النهائية على سان لورينزو 4-0، وأضاف له فيما بعد كأس المئوية وكأس السوبر الأرجنتيني.

وخاض في الموسم التالي بطولة كأس ليبرتادوريس وقاد لانوس للمباراة النهائية التي خسرها أمام جريميو البرازيلي بخسارته ذهابًا 1-0 وإيابًا 2-1، وقد تخطى في مشواره للمباراة النهائية فريقي سان لورينزو وريفربليت.

غادر ألميرون الأرجنتين مجددًا واتجه لتجربة جديدة في بلاده جديدة، إذ تولى في يناير 2018 مهمة تدريب أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، ورغم تصدره بطولة الدوري إلا أنه خسر اللقب في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية أمام ديبورتيس توليما.

وبعدما رحل عن الفريق في أغسطس 2018، تولى تدريب سان لورينزو في نوفمبر من نفس العام وخاض معه 21 مباراة لم يفز سوى في 4 وتعادل في 11 وخسر 6 مباريات، وقد رحل عن الفريق في مايو الماضي.

وقد رُشح ألميرون لتدريب المنتخب الأرجنتيني في الفترة الأخيرة خلفًا للمقال خورخي سامباولي، لكن الأمر لم يتطور عن مرحلة الترشيحات، ليتولى تدريب الشباب السعودي اليوم.

ويُفضل ألميرون طريقة لعب 4-3-3 الهجومية، ويُفضل كرة القدم الجريئة والشجاعة والأداء الهجومي الجماعي الذي يُشارك به كامل أعضاء الفريق، فهل يقود الليوث لتقديم كرة قدم ممتعة هجومية في دوري المحترفين السعودي.