رسميًا | الفتح يتعاقد مع بوحميد ويضم كوفال نهائيًا

الفتح يُواصل نشاطه في الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل نادي الفتح السعودي نشاطه الملحوظ في سوق الانتقالات الصيفي وأعلن تعاقده مع توفيق بوحميد مدافع الفيحاء وشراء عقد حارس مرماه ماكسيم كوفال نهائيًا من دينامو كييف.

وأشار تويتر الفتح أن التعاقد مع كوفال وتوقيع عقد معه لـ3 سنوات قادمة جاء بتوصية من المدرب فتحي الجبال بعد الأداء الممتاز الذي أظهره اللاعب خلال الموسم الماضي الذي لعبه معارًا من ناديه الأوكراني.

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ومن جانبه، أبدى صاحب الـ26 عامًا سعادته البالغة بتلك الخطوة، موضحًا أن البيئة الرياضية الجذابة التي وجدها في الفتح ومحبة الجماهير له كانا خلف قراره الاستمرار بين صفوفه لثلاثة مواسم قادمة.

وفي تغريدة أخرى، أبرز الحساب الرسمي للفتح على تويتر توقيع توفيق بوحميد على عقد يمتد لعامين قادمين، مؤكدً أن ضم اللاعب جاء أيضًا بتوصية من المدرب الجبال.

وقد أعرب صاحب الـ31 عامًا عن سعادته الكبيرة بالانضمام للفتح مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.

يُذكر أن بوحميد سبق له اللعب بقميص الفتح قبل أن ينضم للفيحاء نهاية موسم 2016-2017.