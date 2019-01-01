قائد الوحدة يقترب من تعزيز صفوف الاتحاد

الإعلان عن الصفقة بات قريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات عبد الإله المالكي لاعب وسط الوحدة قريبًا من ارتداء قميص اتحاد جدة، إذ توصل الطرفان لاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكدت المصادر الصحفية المتابعة أن قائد الوحدة سيُوقع مساء اليوم عقدًا يمتد لـ3 سنوات مع اتحاد جدة.

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صاحب الـ24 عامًا صعد للفريق الأول من الوحدة في يوليو 2015، وقد خاض معه 62 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف، وقد لعب 17 مباراة في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد قد أعلن رحيل لاعبه جمال باجندوح خلال الأسبوع الماضي، ويبدو أنه اختار المالكي ليكون خليفته في وسط الملعب.

يُذكر أن الاتحاد بقيادة مدربه خوسيه سييرا يدرس حاليًا ملف اللاعبين ومستقبلهم مع الفريق، وقد أعلن تخليه عن أحمد عسيري الذي انضم للتعاون فيما بعد.