تقارير | كهربا يُوقع لناديه التركي الجديد خلال ساعات

اللاعب متواجد في تركيا بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه صباح الجمعة محمود كهربا لاعب الزمالك إلى تركيا عبر دبي للنقاش مع نادي دينيزلي سبور حول ارتداء قميصه الموسم القادم.

ويُثير كهربا الجدل حاليًا بسبب انقطاعه عن تدريبات الزمالك وعمله على الرحيل من النادي مجانًا بحجة أن عقده الجديد مع الفريق لم يُوثق في الوقت المناسب في اتحاد كرة القدم المصري، فيما تُصر إدارة النادي على أن كافة الأوراق سليمة وأن عقد اللاعب ممتد حتى صيف 2021.

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وصعد الجناح المصري الأمر حين توجه إلى تركيا، وأشارت صحيفة فانتيك سبورت التركية لأن كهربا سيجلس خلال ساعات مع مسؤولي دينيزلي سبور لوضع التفاصيل الأخيرة حول العقد الذي يربطهما معًا، والذي قيل أنه سيتضمن شرطًا جزائيًا يُتيح له الرحيل لأي نادٍ آخر في أي وقت.

ويُقال في مصر أن الأهلي يقف خلف كل تلك القصة وأن النادي تركي مجرد "كوبري" ليمر عليه اللاعب لبطل القرن في أفريقيا تجنبًا لأي عقوبات، وأن الصفقة قد تتم في يناير القادم.

وذكرت بعض المصادر المصرية أن كهربا طلب من الأهلي الحصول على 21 مليون جنيه سنويًا للتوقيع على عقد يمتد لـ5 سنوات قادمة، موضحة أن اللاعب يطلب ذلك الراتب المرتفع كونه سينضم للأهلي مجانًا.