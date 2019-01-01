الهلال يُحدد قيمة بيع عقد كارلوس إدواردو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن شرط إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من أجل التخلي عن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير ربطت بين اللاعب ونادي شباب أهلي دبي، والذي يسعى للتعاقد معه قبل الموسم الجديد، حيث يُشارك الفريق في دوري أبطال آسيا.

التقارير أشارت إلى أن عرض النادي الإماراتي وصل إلى 3 ملايين دولار من أجل شراء اللاعب ولكن الهلال رفض التخلي عنه.

وأوضحت التقارير أن إدارة بن نافل حددت 4 ملايين دولار كقيمة من أجل التخلي عن اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

تقارير مقربة من الزعيم أشارت إلى أن المدير الفني للزعيم، رازفان لوشيسكو، أقر وجود الفرنسي جوميز والإيطالي جيوفينكو والكوري الجنوبي هيون سو بالقائمة على أَن يتم تحديد الرابع تبعَا لما يحدث في سوق الانتقالات.

وتؤكد هذه الأنباء أن اللاعب قد يكون خارج حسابات المدير الفتي الروماني خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في رحيله.