ميركاتو اتحاد جدة - إثارة للجدل قبل التعاقدات وبعدها ورهان صعب

سييرا اختار أفضل الصفقات التي تُنقذ الموسم الجاري للعميد دون النظر للمستقبل

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

"نمر العميد يمرض ولا يموت" مقولة يرددها دائمًا جمهور اتحاد جدة السعودي، الذي خرج من الموسم الماضي بلا أي مكاسب حتى أن بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان كان إنجازًا - على غير العادة - وفقًا لما مر به طوال الموسم.

في الجولة الأخيرة، نجح الإتي في الهروب من شبح الهبوط الذي طارده طوال الموسم، ليحتل أخيرًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بقيادة مدربه التشيلي العائد لويس سييرا.

الدوري السعودي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بطولات يضع الاتحاد عينه عليها في الموسم الجديد، بحثًا عن تعويض جمهوره عن خفي حنين الذي خرج بهما الموسم الماضي.

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كيف استعد الاتحاد للموسم الجديد؟

بدأ سوق انتقالات الاتحاد الصيفي الحالي بانتقادات لاذعة من الجمهور لمجلس الإدارة، في الوقت الذي كان يطالب به المجلس الجمهور بالاطمئنان على مستقبل الفريق وأن التدعيمات قادمة..

في حراسة المرمى، اكتفى مجلس أنمار الحائلي بالحراس الحاليين، بعدما تعاقد المجلس السابق مع البرازيلي مارسيلو جروهي في يناير الماضي، مع وجود الثنائي فواز وعساف القرني، بالإضافة إلى الحارس الشاب راكان النجار.

في خط الدفاع، تم استقدام الثنائي عبد المحسن فلاته من القادسية والظهير الأيسر حمدان الشمراني من الفيصلي أما في وسط الملعب فانضم للنمور عبد الإله المالكي، وفي الهجوم كانت الصفقة الأبرز هارون كمارا.

هذه الصفقات المحلية منها ما قوبل بترحيب من الجمهور ككمارا، ومنها ما لم يعلموا السبب في طلب سييرا له.

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أما على مستوى الصفقات الأجنبية، فعلامات التعجب كانت تتصدر أحاديث الجمهور، اكتفى سييرا بالتعاقد مع الثنائي الأرجنتيني إيميليانو فيتشو والتشيلي صاحب الأصول الفلسطينية لويس خيمينيز.

الثنائي قوبل باعتراضات كبيرة من جماهير العميد، بسبب أعمارهم، فالأرجنتيني 30 عامًا والتشيلي 35 عامًا، قبل أن يخوضا مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، حتى تغيرت وجهة نظر الجماهير إلى حدٍ ما.

الثنائي نجح في إثبات أنفسهما في أول اختبار حقيقي، ليخرج فيتشو ليرد على الجماهير: "في عالم كرة القدم هناك نوعين من اللاعبين؛ الجيد والسيء، انسوا موضوع العمر، العطاء في الملعب هو الحكم، وفي النهاية أن سعيد بما أقدمه، واتمنى الاستمرار على هذا المستوى، وأتمنى إسعاد الجماهير"، لكن المهم الاستمرارية، فمباراتان ليست مقياسًا لنجاح صفقة.

أهم ما كان يحتاج الإتي خلال الصيف الجاري هو تدعيم خط هجومه بعد إيقاف فهد المولد، وكذلك خط الوسط الذي كان أحد أهم عيوبه خلال الموسم الماضي، وهو ما حدث بالفعل، لكن سييرا اتخذ الطريق الصعب بالمراهنة على لاعبين اعترض عليهم الجمهور قبل لمسهم الكرة.

الجميع الآن في انتظار أي جديد يطرأ على ميركاتو العميد خلال الثمانية أيام المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات في السعودية بشكل رسمي، إما أن يتم إبرام صفقة ترضي الجماهير أو يسير سييرا في سياسته دون الالتفات للانتقادات ويستمر رده في الملعب بعدما صعد بصفقاته الجديدة مع القدامى إلى دور الـ8 بدوري أبطال آسيا وأقترب من دور الـ16 بالبطولة العربية بالفوز أمام العهد اللبناني بثلاثية نظيفة.