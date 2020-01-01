ميرتينس: الفوز على برشلونة صعب لكنني أؤمن بقدرات نابولي

تصريحات الهداف التاريخي لنابولي حول مواجهة برشلونة

أكد دريس ميرتينس، الهداف التاريخي لنادي نابولي، أنّ التأهل على حساب برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن يكون سهلًا، مشيرًا إلى إيمانه بقدراته الفريق.

نابولي سوف يواجه برشلونة يوم 8 أغسطس المقبل في "كامب نو" بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكان أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، قد حذّر من أنّ الاستمرار بتقديم الأداء الباهت الذي ظهر أمام أوساسونا في الدوري الإسباني قد يؤدي إلى الخروج أمام الفريق الإيطالي.

وقال ميرتينس في تصريحات مع الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا: "أنا سعيد للغاية بما حققناه في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي. لعبنا بصورة جيدة أمام برشلونة في الذهاب وللأسف استقبلنا هدفًا في مرمانا".

وتابع: "الفوز في "كامب نو" سيكون معقدًا ولكنك لا تعرف أبدًا ما الذي قد يحدث. أنا أؤمن بقدرات الفريق أنّ علينا بذل كل ما لدينا لأجل الفوز في الإياب لأننا لو لم نفعل ذلك فسوف نغادر البطولة".

اللاعب البلجيكي أشار إلى أنّ فريقه سبق ونجح في الفوز على ليفربول في "سان باولو" وتعادل في "أنفيلد" ووقتها كانت ليلة رائعة يتمنى تكرارها ضد برشلونة.

وحول مدرب الفريق الحالي، أردف: " جنارو جاتوزو هو الأنسب بالنسبة لنا في الوقت الراهن لأنّه يعرف كيف يحقق الفوز. تجاوز دييجو مارادونا في قائمة الهدافين؟ في البداية ساعدت ماريك هامشيك لفعلها ثم سجلت أكثر منه، إنّه أمر رائع".

جدير بالذكر أنّ نابولي لم يواجه برشلونة من قبل في دوري أبطال أوروبا سوى مباراة واحدة وانتهت بالتعادل 1-1 في سان باولو.