ميسي: لو لعبنا كذلك في الأبطال سوف نخسر اللقب

تصريحات ميسي عقب خسارة الدوري الإسباني

انتقد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، الفريق بعد الخسارة أمام أوساسونا وضياع لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد.

ريال مدريد انتصر على فياريال ليضمن الفوز بلقب الدوري رقم 34 في تاريخه ويبتعد عن برشلونة صاحب الـ26 لقبًا.

المزيد من الفرق

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "لم أتوقع إنهاء الموسم بهذه الطريقة، لم نكن متوازنين طول الموسم وأهدرنا العديد من النقاط في المتناول، أما ريال مدريد فقد فاز بكل مواجهاته بعد العودة من التوقف واستحقوا اللقب".

وتابع: "قلت من قبل إن هذا الفريق لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم يصدقوني، والآن خسرنا اللقب بشكل لا يليق بنا. يجب علينا تغيير الكثير من الأمور قبل لقاء نابولي لتصحيح أوضاع الفريق".

اللاعب شدد على أنّ تراجع مستوى الفريق ظهر من الأوقات الأولى في الموسم الحالي، مطالبًا الجميع بما فيهم اللاعبين بمراجعة نفسه وتحديد الأخطاء وسبب الإخفاق حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور.

وواصل: "الخسارة من أوساسونا تلخص حال الفريق في الموسم الحالي، لعبنا في أوقات كثيرة بصورة جيدة ولكننا لم ننتصر. نحن برشلونة ولا يجب أن نخسر أي مباراة مهما كانت قيمتها".

واختتم: "بعد روما ثم ليفربول نفد صبر الجمهور، ولهم الحق الكامل في الغضب من الفريق ونحن لم نمنحهم ما يستحقونه ويجب علينا مراجعة موقفنا وتصحيح الأوضاع".

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل هدفه رقم 23 في الدوري الإسباني ويقترب من تحقيق لقب الهداف للمرة السابعة في تاريخه.