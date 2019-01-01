ميديل يدافع عن ميسي بعد الطرد ضد تشيلي

تعرف على تصريحات ميديل حول طرد ميسي من كوبا أمريكا

دعّم جاري ميديل، لاعب منتخب تشيلي، ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها الثنائي في المباراة التي جمعت بين البلدين في كوبا أمريكا.

ميسي تحصل على البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته الكروية بعد التحام مع ميديل.

وقال قائد اللاورخا في تصريحات عقب المباراة: "أتفق مع ميسي في أن اللقطة لا تستحق أكثر من بطاقة صفراء، الحكم لم يقدم مباراة جيدة وفشل في التعامل مع الموقف".

وأردف: "الموقف أخذ أكثر من حجمه وأعتقد أنّ البطاقة الصفراء كانت تكفي دون الدخول في هذه الأزمات".

وكان ميسي قد اعتبر البطاقة الحمراء متعمدة وذلك بعد انتقاده للاتحاد الأمريكي الجنوبي عقب الهزيمة من البرازيل.

ميسي: كأس كوبا أمريكا مجهزة تماما لمنتخب البرازيل، لقد لعبنا أفضل مبارياتنا في البطولة أمامهم.🧐 pic.twitter.com/bJnrXj6u89 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

البرغوث رفض تسلم ميداليته مفسرًا السبب برغبته عدم المشاركة في الفساد.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأمريكي ردّ على تصريحات ميسي ببيان رافض لكل ما يقوله البرغوث ويؤكد عدالة المنافسة.