مويسيس كايسيدو: خليط كانتي وبوجبا الحالم بالانضمام لمانشستر يونايتد

أثبت لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا مويسيس كايسيدو أنه لاعب يتمتع بإمكانات كبيرة على مستوى النادي وعلى المستوى الدولي في أمريكا الجنوبية

بغض النظر عما سيحدث في السنوات الطويلة المقبلة لموسيس كايسيدو في كرة القدم الاحترافية، هناك رقم قياسي فريد سيبقى له إلى الأبد.

في 13 أكتوبر، صعد لاعب خط الوسط الرائع في الإكوادور إلى أعلى مستوى في منطقة الأوروغواي ليقود فريقه إلى الفوز بعد 15 دقيقة فقط من مباراة تصفيات كأس العالم.

عندها أصبح أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإكوادوري في التصفيات - وأول لاعب ولد في القرن الحادي والعشرين يسجل في بطولة لأمريكا الجنوبية على الإطلاق.

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ثلاث تمريرات حاسمة في تصفيات نوفمبر نفذها كايسيدو، مما جعله جزءًا لا غنى عنه لمنتخب يائس لاستعادة مقعده في كأس العالم بعد أن غاب عن النهائيات الأخيرة.

مع وجود ما يقرب من موسمين كاملين في عقده مع إنديبندينتي ديل فالي وعلى الرغم من أنه لم يبلغ من العمر 19 عامًا في بداية نوفمبر، يبدو كايسيدو وكأن العالم تحت أقدامه، ويبرز كواحد من ألمع المواهب الواعدة في منتخب الإكوادور.

نشأ كايسيدو، وهو مواطن من سانتو دومينجو الصاخبة، على بعد ما يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر من العاصمة كيتو جنبًا إلى جنب مع إخوته التسعة في أحد الضواحي الأكثر تواضعًا في المدينة.

وأوضح لموقع "كوبا ليبرتادوريس" الرسمي في أكتوبر "كان الجو هادئًا للغاية حقًا". لكنه كان خطيرًا بعض الشيء لأنه كانت هناك عصابات. كان قدري أن أعيش هناك، لم يكن هناك مال لأنتقل إلى مكان آخر ".

أثناء نشأته، كان "موي" محبًا لأنطونيو فالنسيا النجم الإكوادوري لمانشستر يونايتد - "لقد حاول بجد ، مثلما أفعل الآن" - وصقل موهبته في شوارع سانتو دومينجو.

"لقد لعبت كرة القدم مع الأطفال الأكبر سنًا. لقد لعبت مع أصدقاء أخي الذين جعلوني أبكي لأنهم كانوا يركلونني بقوة"، كانت هذه تصريحات لكايسيدو قالها مازحًا.

لم يمض وقت طويل حتى تم ملاحظة مواهبه الواضحة، على الرغم من ذلك، وفي سن الثالثة عشر، انقض إنديبندينتي ديل فالي لضم مويسيس في صفوف الشباب.

في عام 2019، في سن السابعة عشر، أدخله المدرب الإسباني الجديد ميخيل أنخيل راميريز - الذي سبق له تدريب كايسيدو على مستوى الشباب - إلى الفريق الأول، حيث شكل جزءًا من الفريق الذي رفع كوبا سود أمريكانا واحتفل بأول لقب قاري للنادي.

لكن في عام 2020، بدأ كايسيدو حقًا في لفت الأنظار.

بدأ العام بقيادة إندبندينتي المظفرة تحت 20 سنة في كوبا ليبرتادوريس، حيث برز لاعب الوسط ليحرز هدفًا حاسمًا في الدقيقة الأخيرة أمام العملاق البرازيلي فلامينجو في نصف النهائي ليبقي فريقه في المسابقة.

تبع ذلك ظهوره الأول في كأس ليبرتادوريس بعد فترة وجيزة، وفي ظهوره الثاني على مقاعد البدلاء احتاج كايسيدو إلى ثمان دقائق فقط ليسجل هدفًا مذهلاً في جونيور.

⚽️🎯 ¡Los mejores goles de afuera del área de la #Libertadores 2020!



🇪🇨🏆 Control, enganche y espectacular derechazo: la gran definición de Moisés Caicedo en la victoria de @IDV_EC por 3⃣-0⃣ sobre #Junior en el Grupo A. pic.twitter.com/0momygFiml — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 24, 2020

والأفضل من ذلك هو ما قدمه بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا في سبتمبر، حيث قدم عرضًا مبدعًا وكذلك سجل الهدف الافتتاحي ضد حامل اللقب فلامينجو، الذي خسر 5-0 في واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخ نادي ريو. .

تأهل إلى دور الـ16 في الكأس، وتبع ذلك أول استدعاء له مع الإكوادور، الذي بالكاد يصدق صعوده السريع ليصبح أحدث عجائب بلاده وواجهة جيله.

اعترف كايسيدو في موقع ليبرتادوريس: "سأخبرك بالحقيقة ، لقد حلمت بهذا ، كوني لاعب كرة قدم ، ألعب في إندبندينتي ديل فالي". "لم أحلم أبدا بأن أكون في المنتخب الوطني في سن 18."

لكن مدربه لم يكن متفاجئًا.

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قال راميريز، الذي أشرف على إنشاء فريق شاب وديناميكي في إندبندينتي، لماركا: "مويسيس يفهم اللعبة، لقد نما كثيرًا في فهمه منذ انضمامه إلى الفريق الأول".

"لديه لمسة أولى رائعة وتحكم جيد، مما يساعده على استمرار تقدم اللعبة".

يعتبر بول بوجبا ونجولو كانتي نموذجين يحتذى بهما حاليًا في كايسيدو على أرض الملعب - "كانتي لاعب يقاتل دائمًا من أجل فريقه ... يتمتع بوجبا بأسلوب لعب يعجبني كثيرًا" - ويجمع مويسيس بينهما في ركضه الدؤوب من المربع إلى المربع والاستخدام الذكي للكرة.

ومع ذلك، قد يكمن مستقبله على المدى الطويل في دور أقل مركزية، حيث شهد إنديبندينتي نتائج جيدة منذ نقله من خارج منطقة لعمليات إلى ثالث في خط الوسط، حيث يمكنه الاستفادة بشكل أفضل من سرعته ورشقاته.

وعلى الرغم من أن تسجيل الأهداف قد لا يكون أقوى جانب له، إلا أنه يتحسن بمعدل مذهل، لا سيما في تنوعه من التسديد عن بعد إلى الضربات الرأسية، هناك الكثير عند موي ويمكن تطوره.

فيما يتعلق بالمكان الذي يرى فيه كايسيدو مستقبله، فإن احتمال تواجده في نادٍ مثل فالنسيا كبير.

قال لموندو ديبورتيفو في مايو "حلمي هو الوصول إلى مانشستر يونايتد. أحب كرة القدم الإنجليزية كثيرًا لأنها أسلوب كرة قدم فيها سريع."

سيحدد الوقت ما إذا كان الشاب سينضم لأوروبا في فترات الانتقالات المقبلة، أو يختار مواصلة شحذ موهبته بالقرب من المنزل؛ سواء في إندبندينتي أو في الدوري البرازيلي، مثل زميله السابق آلان فرانكو.

من الواضح أن إمكاناته تبدو غير محدودة، وأنه إذا استمر كايسيدو في التألق في مباريات كوبا ليبرتادوريس المتبقية ونجح إندبندينتي في تكرار إنجازه المذهل بالوصول إلى نهائي عام 2016، فسيكون لديه الكثير من الخيارات.