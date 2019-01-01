موهبة المغرب: أريد لفت انتباه كبار أوروبا

برشلونة قد يكون مهتمًا..

اختلفت الأمور كثيرًا بالنسبة إلى أمين حارث، لاعب شالكه، فبعدما قدم أداءً للنسيان في الموسم الماضي، تحول هذا الموسم ليكون النجم الأول للرويال بلوز ويصبح بالتبعية على رادار كبار الفرق الأوروبية لضمه في الصيف المقبل.

حارث كان قد انضم إلى شالكه في صيف 2017 من نانت الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها حينها 8 ملايين يورو، وموسمه الأول كان جيدًا، قبل أن ينهار مع انهيار شالكه في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق دومنيكو تيديسكو.

لكن الأمور تحولت 180 درجة بالنسبة للدولي المغربي، حيث عمل المدرب الجديد دافيد فاجنر على تطويره، وهو ما يظهر فيما قدمه حتى الآن في البوندسليجا بتسجيله 5 أهداف وصناعته لـ 2 آخرين خلال 11 مباراة خاضها مع فريق جيلسنكيرشن.

ويبدو أن أيام صاحب الـ 22 عامًا معدودة داخل شالكه رغم التألق، وذلك يأتي بسبب عزمه الانضمام إلى فريق أكبر مما يظهر في تصريحاته الأخيرة لشبكة كانال بالاس، والتي أعلن فيها على الملأ طموحه الكبير في عالم كرة القدم.

حارث قال "أحاول إحراز تقدم مع شالكه، ربما هذا الأمر قد يلفت انتباه نادٍ أوروبي كبير.".

أماني حارث قد تحققت بالفعل، حيث نشرت تقارير إسبانية عن اهتمام برشلونة به، بل وذهبت إلى القول أن كشافي من ملعب الكامب نو قد تواجدوا في أكثر من مباراة لشالكه من أجل متابعة اللاعب عن قرب تحسبًا لبدء التفاوض معه.

وبالنسبة إلى إدارة شالكه، فإن رحيل حارث لن يكون كارثة أو أمر غير متوقع، بل إن اللاعب نجا من رحيل في الصيف الماضي بصورة غير متوقعة رغم عزم الإدارة بإنهاء رحلته في ألمانيا حينها، ورغم تألقه لكن يظل التفهم مسيطر على المسؤولين حال وصول عرض كبير له.

يذكر أن وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، كان قد قرر عدم استدعاء حارث إلى قائمته لمباراتي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لـ"أسباب انضباطية"، مما جعل اللاعب يسخر من هذا القرار من خلال تغريدة له على تويتر.