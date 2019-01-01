أمين حارث - الأسد يمرض ولا يموت

بداية موسم مميزة للنجم المغربي في البوندسليجا

خرجت تقارير في الأيام الأخيرة تتحدث عن وجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع المغربي أمين حارث، لاعب شالكه، وإرساله كشافين لمراقبته في مباراة هوفنهايم، الأمر الذي ربما أثار التعجب في إسبانيا، ولكن لم يكن مستغرباً في الأوساط الألمانية بعد التألق الكبير لمتوسط الميدان هذا الموسم.

حارث تم اختياره لاعب الشهر في شالكه والبوندسليجا عن سبتمبر الماضي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع انطلاق الموسم، فحتى الآن بعد تسع مباريات في الدوري سجل أربعة أهداف وصنع هدفين، ليقود الرويال بلوز للمرتبة السابعة بفارق فقط ثلاث نقاط عن الصدارة.

وقبل عام تقريباً من الآن، كانت أوضاع حارث مغايرة تماماً بعدما تلقيه حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ بسبب حادث سير مميت في مراكش، الموقف الذي أثر على مستواه الفني مع فريقه وكلفه مركزه في تشكيل المغرب، فخاض فقط 25 مباراة بكل المسابقات، مسجلاً هدفاً وحيداً وصانعاً ثلاثة، كما لم يكن في تشكيل أسود الأطلس في أمم إفريقيا الأخيرة بمصر.

حادثة مراكش رغم تبعاتها السلبية، ولكن لعبت دوراً كبيراً في إعادة إحياء مسيرة حارث وتوجيهه مجدداً نحو الطريق الصحيح، بالإضافة لاستقراره العائلي وإنجابه لطفلة حسبما صرح هو شخصياً، أمور جعلته يرفع شعار الانضباط خارج الملعب، وهو ما انعكس على مستواه داخله.

حارث استفاد أيضاً من الاستقرار الفني في صفوف شالكه بعد تعيين دفيد فاجنر في يوليو الماضي، المدرب الألماني الشاب ليس فقط مميزاً على الصعيد التكتيكي، ولكن في علاقاته مع لاعبيه، فمعه عاد الفريق نداً قوياً حتى الآن في البوندسليجا، واستعاد حارث تألقه في مركز صانع الألعاب، وأحياناً على الجناح الأيسر، وأصبح مرة أخرى أبرز لاعبي الفريق.

تألق حارث في شالكه فتح له مجدداً أبواب المنتخب، فعاد في مباراتي الفريق الأخيرتين الوديتين أمام ليبيا والجابون، وحمل القميص رقم 10 في ظل اعتماد فاهيد هاليلوزيتش عليه في مركز صانع الألعاب كما هو الحال في ناديه، ويبدو أنه سيكون له دور مع الفريق في التصفيات الإفريقية المقبلة.

ربما تكون تقارير برشلونة لا تزيد عن كونها أحاديث وشائعات ميركاتو، ولكن الأكيد أن أمين حارث نجح في الأشهر الماضية في استعادة عافيته مجدداً والعودة ليكون أحد أهم المواهب المغربية والإفريقية المتواجدة في إفريقيا، والمؤكد أن استمرار تألقه مع شالكه هذا الموسم سيكون طريقه لما هو أكثر من التكهنات الصحفية.