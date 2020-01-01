موهبة إنجلترا تُغادر برشلونة وتعود إلى أستون فيلا

فشل في التأقلم..

سيرحل ليوي باري عن صفوف شباب برشلونة ليُسجل عودته من جديد إلى بلاده، إنجلترا، ولكن من خلال بوابة أستون فيلا.

باري هو واحد من أبرز المهاجمين الشباب الإنجليز، وقد جذب الانتباه له في الموسم الماضي أثناء نشاطه في فريق وست بروميتش، ليكون محل اهتمام كبار الفرق الأوروبية.

صاحب الـ16 عامًا تلقى اهتمامًا من باريس سان جيرمان الذي أراد ضمه نظير 2 مليون جنيه استرليني، إلى جانب بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

إلا أن قرار باري في الصيف الماضي كان بالانضمام إلى برشلونة ليصبح أول إنجليزي يلعب في اللامسيا، لكن فترته مع البلوجرانا لن تطول عن هذا الحد وسيعود أدراجه من جديد.

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سكاي سبورتس أكدت أن رحلة باري قد انتهت مع برشلونة بالفعل بعد فشله في التأقلم داخل النادي الكتلاني، وأن الاتفاق قد تم بينه وبين أستون فيلا على الانضمام خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعانى باري الأمرين هذا الموسم في برشلونة، فلم يتمكن من إقناع فيكتور فالديز في البداية مما جعله حبيسًا لدكة البدلاء، ثم فشل في إثبات نفسه عندما أتت له الفرصة مع فرانك أرتيجا.

يذكر أن برشلونة قد دفعت لوست بروميتش نظير الظفر بباري مبلغ وصل إلى 235 ألف جنيه استرليني، ويُفترض أنها ستكون نفس القيمة التي ستدفعها إدارة أستون فيلا للبرسا أيضًا.