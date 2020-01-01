كيف تحجز مقعدك لمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني؟

تعرف على تفاصيل وأسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني قبل ساعات من انطلاقه بمشاركة برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

تنطلق بعد ساعات بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد وبمشاركة الرباعي ريال مدريد وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

هذه النسخة من البطولة تحمل أهمية خاصة في ظل إقامته للمرة الأولى بمشاركة أربعة فقط تتواجه فيما بينها بنظام خروج المغلوب عكس ما كان عليه الوضع قبل أشهر.

كم مرة لعُب السوبر الإسباني خارج إسبانيا؟

لا تعد تلك هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة كأس السوبر الإسباني حيث أقيمت في الموسم الماضي على ملعب ابن بطوطة في طنجة بالمغرب.

كما كانت النسخة الماضية هي الأولى والأخيرة التي تقام في النظام الحديث من البطولة على مباراة واحدة فقط دون اللجوء لنظام الذهاب والعودة المعتاد.

تقليد إسباني بطابع عربي

الطابع العربي الذي يتخذه كأس السوبر الإسباني هذا العام مدعوم بشكل كبير من النجاح الأخير الذي شهدناه على أرض المملكة العربية السعودية لأحداث ترفيهية عديدة من ضمنها موسم الرياض الذي شهد فعاليات مختلفة.

وامتدادًا للنجاح الذي شهده موسم الرياض بكل فعالياته من المنتظر أن تشهد لقاءات كأس السوبر نجاح ممثال في ظل الشعبية الجارفة التي يحظى بها ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وحتى أتلتيكو مدريد داخل المملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

نصف النهائي

المباراة الموعد الملعب فالنسيا - ريال مدريد الثلاثاء 8 يناير 2020،

2 جمادى الأولى 1441 مدينة الملك عبد الله الرياضية برشلونة - أتلتيكو مدريد الأربعاء 9 يناير 2020،

3 جمادى الأولى 1441 مدينة الملك عبد الله الرياضية

النهائي

المباراة الموعد الملعب (فالنسيا - ريال مدريد) / (برشلونة - أتلتيكو مدريد) السبت 12 يناير 2020،

6 جمادى الأولى 1441 مدينة الملك عبد الله الرياضية

ما هي طرق شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني؟

للحصول على مقعدك في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" يمكنك شراؤها عن طريق منصة "شارك" الخاصة بالحجز الإلكتروني.

تذاكر المباريات متاحة عبر المنصة منذ عدة أيام بالفعل وبعدة فئات سعرية تختلف حول مكان المقعد داخل الملعب.

ما هي أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني؟

تعد تذاكر كأس السوبر الإسباني متاحة بعدة أسعار وفئات في الوقت الحالي وعلى حسب المباراة التي ستختار حضورها من قلب الملعب.

النصف نهائي

الفئة السعر الذهبية 2625 ريال سعودي الدرجة الأولى سفلي 157.5 ريال سعودي الدرجة الأولى علوي \ الدرجة الثانية سفلي 105 ريال سعودي الدرجة الثانية علوي 78.75 ريال سعودي

المباراة النهائية