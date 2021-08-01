موهبة ألمانيا الكبرى فكر في الاعتزال والسبب مفاجأة!

كرة القدم باتت صعبة للغاية..

اعترف نجم بوروسيا دورتموند الشاب يوسف موكوكو أنه كاد أن يعتزل كرة القدم مبكرًا بسبب الضغوطات التي تعرض لها مع بداية مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

ويعد موكوكو هو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني، حيث وصل إلى الفريق الأول لدورتموند وهو في السادسة عشر من عمره بعد تسجيله 88 هدفًا في 141 مباراة بفرق الناشئين.

كما أصبح موكوكو أصغر من سجل في تاريخ البوندسليجا بعدما أحرز هدفًا في شباك أونيون برلين بديسمبر 2020، وبعدها أحرز هدفين آخرين.

اللاعب الشاب في حديث للصحافة الألمانية قال "كانت التقارير مرهقة للغاية بالنسبة لي في البداية، خاصةً عندما تمت مناقشة قضية عمري".

كما أضاف موكوكو "لم أعد أرغب في القيام بذلك لنفسي مجددًا، فكرت في الاعتزال والرحيل، لكن مدربي ساعدني كثيرًا، دعمني للغاية وجعلني أنسى كل شيء على أرض الملعب".

وقصد موكوكو بحديثه المدرب سيباستيان جيبرت الذي أشرف على تدريبه في فرق الشباب بدورتموند.

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أما عن طموحته للموسم المقبل، فقال لاعب منتخب ألمانيا الشاب "أريد أن ألعب الموسم المقبل أكثر من موسمي الأول وأن أحرز المزيد من الأهداف وأصنع أكثر".

وواصل "بالطبع سيكون الأمر صعبًا، لكن يجب أن أكون واثقًا من قدراتي. أحتاج إلى وقت للعب، أنا متأكد من أنه سيكون لدي المزيد منه".

وأتم "قائدنا ماركو رويس قال بالفعل أننا يمكن أن ننافس على لقب الدوري الألماني، لهذا السبب أريد أن أصبح بطلًا لألمانيا، إذا آمنا بنفسنا، يمكننا تحقيق حتى دوري أبطال أوروبا، لم لا؟".

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يستأنف موسمه الجديد بمواجهة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني يوم 14 أغسطس، وبعد أسبوع من مواجهة فيسبادن في الكأس.