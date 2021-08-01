بايرن ميونخ ينهي أحلام برشلونة للحصول على نجمه

بايرن ميونج يدحض محاولات النادي الكتالوني

حسم مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، موقفه بخصوص رحيل لاعبه الدولي الألماني ليون جوريتسكا نجم وسط البافاري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقد سبق وأن ارتبط اسم الدولي الألماني بفريق برشلونة، وأعرب الهولندي رونالد كومان مدرب النادي الكتالوني عن رغبته لضم اللاعب.

ويرتبط جوريتسكا بعقد مع بايرن ميونخ، يمتد حتي يونيو 2022، وهو ما دفع برشلونة للإستفسار عن إمكانية ضمه هذا الصيف.

كيف كان رد إدارة بايرن ميونخ بخصوص رحيل اللاعب؟

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة بايرن ميونخ أخطرت مسئولي برشلونة، بأن جوريتسكا غير قابل للبيع في الصيف الحالي، ولن يتم النظر إلي أية عروض تصل للنجم الألماني.

وأن الإدارة تعمل في الوقت الحالي على تجديد عقد اللاعب، من أجل الحفاظ عليه في المواسم القادمة، خاصةً مع نية ناجلسمان الاعتماد عليه كركيزة أساسية في مشروعه مع العملاق البافاري.

ما هو موقف ناجليسمان من رحيل اللاعب؟

عاد صاحب الـ26 عامًا إلى ملاعب بايرن ميونخ وشهد الهزيمة الثقيلة للفريق أمام ضيفه نابولى الإيطالي بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الودى الذى جمعهما أمس السبت.

وتحدث يوليان ناجيلسمان للصحفيين بعد المباراة ورد على سؤال حول وضع عقد جوريتسكا: "لقد تحدثت معه حول خططي له، وأخبرته أنني سأكون سعيدًا إذا قام بتمديد العقد وأنا واثق".

وأضاف: "سأستمر في التركيز على الجانب الرياضي للأشياء وأظهر له أنه يمكن أن يكون أحد أخطر لاعبي خط الوسط في أوروبا، أنه لديه القدرة على التحسن".

كيف تجري الفترة التحضرية للفريق البافاري؟

بعد رؤية فريقه يتلقى الهزيمة الثالثة قبل انطلاق الموسم الجديد، أصبح ناجيلسمان منفتح على العودة إلى السوق للحصول على التعزيزات.

وقال ناجيلسمان بخصوص ذلك: "قلت من قبل إنني أتولى مسؤولية فريق يعمل بشكل جيد، لم يكن لدي الفريق الكامل، يوم الاثنين سيعود الآخرون، الآن أركز على ايجاد إيقاع للفريق".

الجدير بالذكر أن الألماني يوليان ناجيلسمان لم ينجح حتى الآن في الفوز بأي مباراة أشرف فيها على تدريب بطل الدوري الألماني.

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