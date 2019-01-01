مونريال: كلنا فخورون بأوباميانج

ناتشو مونريال يمدح زميله بيير أوباميانج بعد نصف نهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وفالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مدافع نادي آرسنال ناتشو مونريال إنه وزملاءه يشعرون بالفخر من أجل زميله الجابوني بيير إيمريك أوباميانج .

وكان آرسنال قد تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على فالنسيا مساء أمس الخميس في مباراة الإياب بأربعة أهداف لهدفين.

وسجل بيير أوباميانج ثلاثة من أهداف آرسنال الأربعة، بينما تكفل أليكساندر لاكازيت بتوقيع الهدف الرابع بطريقة رائعة معتادة بالنسبة له.

وعقب المباراة، قال مونريال إن الانتصار والتأهل إلى النهائي يعد خطوة هامة في هذا الموسم الذي شهد العديد من النقاط الإيجابية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "بيير أوباميانج يقدم عملًا مميزًا، سواء في الدوري أو في اليوروباليج، لقد كان السبب في العديد من انتصاراتنا الهامة خلال الموسم الحالي"

وتابع: "آرسنال يعيش فترة جيدة حاليًا، ونحن نعول على جميع اللاعبين من أجل الفوز بلقب اليوروباليج الذي سيكون هامًا جدًا بالنسبة لنا كتتويج لعملنا في الموسم الحالي"

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وسيواجه آرسنال مواطنه وابن مدينته تشيلسي في المباراة النهائية لليوروباليج، بعدما تجاوز البلوز أينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الآخر.