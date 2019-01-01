مونتشي حريص على الالتحاق بهذا النادي في إنجلترا

المدير الرياضي لروما حريص على التواجد في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن مونتشي المدير الرياضي لروما حريص على الالتحاق بفريق آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة الوردية أن مونتشي لم يتوصل بعد لاتفاق مع الفريق اللندني لكنه قريب للغاية من هذا، خاصة مع رغبة النادي الكبيرة في ضمه للهيكل الإداري وجمعه مجددًا مع المدرب أوناي إيمري، إذ عمل الرجلان معًا في إشبيلية خلال الفترة من 2013 حتى 2016.

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ويبدو رحيل المدير الرياضي عن الجالوروسي مؤكدًا نهاية الموسم الجاري بعدما تضررت العلاقة بينه وبين جماهير الفريق إثر إدارته لسوق الانتقالات وتفريطه بالعديد من النجوم وأبرزهم رادجا ناينجولان وكيفين ستروتمان.

ويرتبط الرجل بعقد مع النادي الإيطالي يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليون يورو، وقد ارتبط سابقًا بالعودة لناديه السابق إشبيلية أو بالانتقال لإدارة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.