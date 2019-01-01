باريس سان جيرمان يفتح أبوابه لخروج فيراتي

اللاعب الإيطالي مطلوب في عديد الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قاوم باريس سان جيرمان كافة العروض التي وصلت نجم وسطه ماركو فيراتي خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية في الفريق.

ورغم أن اللاعب مازال مهمًا للغاية للمدرب توماس توخيل إلا أن صحيفة ليكيب الفرنسية زعمت أن النادي بات مستعدًا للتخلي عنه حال وصول عرض بقيمة مالية كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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وسبق أن أبدت عدة أندية اهتمامها بضم اللاعب الإيطالي خاصة ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، لكن برشلونة كان من حاول ضمه الصيف الماضي إلا أنه واجه رفضًا تامًا من جانب ناصر الخليفي وناديه.

الصحيفة الفرنسية لم تذكر السبب خلف تغير موقف الباريسيين لكن كما يبدو فإن الأمر له علاقة بقوانين اللعب المالي النظيف وحاجة النادي للبيع لإتمام صفقات جديدة، لكن الغريب أن فيراتي يُعد من العناصر المهمة جدًا للمدرب توخيل وبيعه سيتوجب ضم لاعب آخر بقيمة مالية عالية لتعويضه دون تقليل جودة الفريق.