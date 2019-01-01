مونتريال الكندي يعلن هنري مدرباً

محطة جديدة للنجم الفرنسي

أعلن مونتريال إمباكت الكندي تعيين تيري هنري، النجم الفرنسي، مديراً فنياً جديداً للفريق الذي ينافس في الدوري الأمريكي.

وكانت آخر تجارب هنري التدريبية غير ناجحة بعدما تولى تدريب موناكو في أكتوبر 2018، وتمت إقالته في يناير 2019.

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وذكر النادي الكندي أن الفرنسي أمضى عقداً لعامين لتولي المهمة الفنية بالفريق، أي حتى 2022.

وأبدى هنري سعادته بتدريب الفريق الكندي بتصريحات أدلى بها لموقعه الرسمي، وأكد على معرفته جيداً بأجواء الدوري الأمريكي.

وأشاد اللاعب بتنوع الثقافات في ناديه الجديد، وشدد على متابعته السابقة لتطوره على مدار الفترة الماضية.

وقدم هنري أفضل فتراته التدريبية رفقة روبرتو مارتينيز بالجهاز الفني للمنتخب البلجيكي كمساعد، وبلغ معه المركز الثالث بالمونديال الأخير.

ولعب هنري في ختام مسيرته الكروية رفقة نيويورك ريد بولز الأمريكي في الفترة من 2010 وحتى 2014.