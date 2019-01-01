خاص - هنري: أحب لاكازيت والمنافسة في فرنسا كبيرة

حوار خاص مع الأسطورة الفرنسية تيري هنري

أشاد تيري هنري، النجم الفرنسي، بمواطنه ومهاجم أرسنال أليكساندر لاكازيت، وتحدث عن الأسباب في رأيه وراء عدم تواجده مع منتخب الديوك.

ولعب لاكازيت فقط 16 مرة مع المنتخب الفرنسي، آخرها في ودية ألمانيا بنوفمبر 2017، وذلك رغم تألقه مع المدفعجية وتسجيل 38 هدفاً في 97 مباراة.

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وقال هنري حصرياً مع "جول": "ديدييه يعرف ماذا يفعل، هو مدرب المنتخب ولذا لا أعرف أسباب عدم استدعاء لاكازيت، فقط يمكن أن أعلق على ما أراه".

وأضاف: "ما يقدمه مع أرسنال وليون، هو هداف ولكن هناك تنافسية كبيرة في صفوف المنتخب بالخط الأمامي، جيرو يتألق، وجريزمان يمكنه اللعب بذلك المركز".

وواصل نجم أرسنال السابق: "بليا أيضاً جيد للغاية مع مونشنجلادباخ، وبن يدر يؤدي جيداً في موناكو بعد الانتقال من إشبيلية، هذا أمر صعب الحديث فيه لأن يجب احترام قرارات المدرب".

واستطرد: "دائماً ما أعجبني لاكازيت كرقم تسعة ولكن المهم هو أن يعجب ديدييه".

وتحول هنري بالحديث إلى الحلول في خط وسط الديوك: "رأيت جيندوزي في أمم أوروبا تحت 21 عاماً، يلعب بشكل طيب مع أرسنال، لا أعرف إذا كان سيتواجد في أمم أوروبا أم لا، المنافسة كبيرة في الوسط، ولكن سيكون جيداً له الحضور ولعب بعض المباريات، التواجد في حد ذاته".

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وأتبع: "هذه هي المشكلة التي ستواجه ديدييه ديشان، ولكنها مشكلة جيدة، هو شخص فعل كل شيء، أول قائد فرنسي يحقق دوري الأبطال، مع مارسيليا، وأول من رفع المونديال، والثاني الذي حقق أمم أوروبا بعد بلاتيني في 84".

وأردف: "كان لاعباً رائعاً وقائداً مميزاً، يعرف ما يحتاجه الأمر للفوز بنهائي، للأسف خسرنا 2016، ولكن فزنا في 2018، في موناكو ذهب لنهائي الأبطال، فاز مع مارسيليا بالدوري في آخر مرة حققوا اللقب، هذا شخص صُنع ليفوز".

وختم: "هو إضافة كبيرة للصغار، حضر نهائيات عدة، وكان حاضراً مع عودة فرنسا للانتصارات بعد جيل بلاتيني، تيجانا، وجيري، لذا، هو يعرف كيف تتم الأمور".

وكانت آخر تجارب هنري التدريبية في موناكو الموسم الماضي، ولكن لم تكلل بالنجاح بعدما فشل في إعادة الفريق لسكة الانتصارات.