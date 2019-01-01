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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم

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جارديم رحل عن فريق الإمارة قبل ما يقل عن أربعة أشهر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكدت عدة تقارير صحفية أن موناكو أتم الاتفاق مع ليوناردو جارديم، مدرب الفريق السابق، للعودة مرة أخرى لتولي منصبه بعد إيقاف تييري هنري عن ممارسة مهام عمله.

وأعلن موناكو مساء الخميس إيقاف هنري عن ممارسة مهامه كمدير فني في قيادة الفريق بعد تدهور نتائج الفريق تحت قيادته بعد تعيين قبل ثلاثة أشهر ونصف.

وأعلنت "ليكيب" أن الاتفاق تم بين جارديم وإدارة موناكو للعودة لاستئناف عمله في تدريب الفريق بعقد يمتد حتى 2020 المقبل.

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وقالت التقارير إن أولى القرارات التي سيتم اتخاذها سيكون رحيل المدير الرياضي مايكل إيمنالو، والذي انضم في 2017  بعد تاريخ طويل مع تشيلسي، بسبب خلافاته السابقة مع جارديم.

ولم يتضح بعد إذا كان جارديم سيتولى تدريب الفريق في اللقاء المقبل أمام ديجون أم فرانك بيتي، مساعد هنري، كما أعلن بيان النادي في وقت سابق.

وتأزم موقف موناكو بشكل كبير منذ بداية الموسم تحت قيادة جارديم، ثم مع هنري، ويحتل الفريق حالياً المرتبة قبل الأخيرة برصيد 15 نقطة فقط.

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