الانتقالات
الانتقالات

بعد مفاوضاته مع مهاجم أتالانتا - إنتر يتحرك لضم زاباتا جديد

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صفقة غريبة يتم الحديث عنها
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر مهتم بضم مدافع جاره ميلان كريستيان زاباتا في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط دفاعه.

ويلعب زاباتا مع ميلان منذ 2012 بعدما انضم من صفوف فياريال، وسبق له اللعب في إيطاليا كذلك بقميص أودينيزي، الفريق الذي أتى به من كولومبيا.

وقالت "لاجازيتا" إن إنتر يريد استغلال أن اللاعب سيكون حراً في يونيو المقبل بعد عدم تجديد تعاقده مع ميلان، والتعاقد معه مجاناً لتعويض الرحيل المحتمل لجواو ميراندا.

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وأشار التقرير أن وكيل اللاعب إيفان روميرو كوردوبا، نجم إنتر السابق، سيسهل من المفاوضات مع قائد دفاعات المنتخب الكولومبي للقدوم لنيراتزوري.

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وأضافت لاجازيتا أن نقطة اخرى تشجع إنتر هي راتب اللاعب الذي يبلغ مليون وسبعمائة ألف يورو موسمياً، وهو ما يتناسب مع ميزانية النادي.

وكانت تقارير قد أكدت تعاقد إنتر مع دييجو جودين من أتليتكو مدريد واقترابه من تجديد عقد نجمه ميلان شكرينيار بالفترة المقبلة.

وتحدثت تقارير أن إنتر قريب كذلك من حسم صفقة دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، بداية من الصيف المقبل بعد تألقه اللافت هذا العام.

ويحتل إنتر الترتيب الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعد مرور 20 جولة من الدوري الإيطالي.

 

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