مولر يهين برشلونة: لا يمكنهم المنافسة في هذا المستوى!

وجه توماس مولر نجم نادي بايرن ميونخ الألماني انتقادات لاذعة إلى لاعبي نادي برشلونة الإسباني، مؤكدًا أنهم غير قادرين على التعامل مع حدة كرة القدم.

برشلونة ودع منافسات دوري أبطال أوروبا وانتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد خسارة جديدة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-0 مساء الأربعاء.

واحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الخامسة، بعد بايرن ميونخ صاحب العلامة الكاملة، وبنفيكا البرتغالي الذي خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة عن النادي الكتالوني.

مولر انتقد فريق المدرب تشافي هيرنانديز بحدة، مؤكدًا افتقاره إلى القوة المطلوبة للنجاح في كرة القدم الحديثة.

وقال مولر في تصريحات مع "Dazn" بعد نهاية المواجهة أمام برشلونة: "أعتقد أنهم لا يستطيعون التعامل مع الحدة".

وأضاف: "من الناحية الفنية، يملك برشلونة كل شيء، إنهم لاعبون رائعون تكتيكيًا وفنيًا".

واختتم تصريحاته: "لكنهم لا يستطيعون التعامل مع الحدة المطلوبة على أعلى مستوى في كرة القدم".

تصريحات مولر تأتي بعد أيام قليلة من تأكيده على عدم استحقاق ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق للحصول على جائزة الكرة الذهبية عن عام 2021، وأن زميله روبرت ليفاندوفسكي هو الأحق بالجائزة.

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