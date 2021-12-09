رسالة مؤثرة من لابورتا إلى جماهير برشلونة بعد توديع دوري الأبطال

وجه جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني رسالة إلى جماهير "البلوجرانا" طالبهم فيها بضرورة الاتحاد خلف الفريق في الوقت الصعب الذي يمر به.

برشلونة ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا وانتقل للعب في الدوري الأوروبي، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وخسر برشلونة مباراة الجولة الأخيرة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-0، وجاء فوز بنفيكا على دينامو كييف بثنائية ليمنح النادي البرتغالي بطاقة العبور إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على حساب "البلوجرانا".

ماذا قال لابورتا؟

جوان لابورتا، وبعد نهاية مباراة بايرن ميونخ، وجه رسالة إلى الجماهير عبر قناة "TV3" الإسبانية، طالبهم فيها بدعم الفريق.

وقال لابورتا: "الآن أكثر من أي وقت مضى علينا الاصطفاف معًا والسير في نفس الاتجاه".

وأضاف: "اللاعبون حاولوا لكن ذلك لم يكن كافيًا، نشعر بالحزن، ولكن يجب أن نمضي قدمًا لتحسين هذا الوضع".

وشدد لابورتا أنه لم يتحدث إلى تشافي أو لاعبي برشلونة حول ما حدث أمام بايرن ميونخ.

وقال رئيس برشلونة في ختام تصريحاته: "آمل أن أتحدث بهدوء مع تشافي خلال رحلة العودة، لم يكن لدي وقت لفعل ذلك".

ماذا يمثل الإقصاء من دوري الأبطال بالنسبة إلى برشلونة؟

تعد هذه المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يودع فيها برشلونة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كما ستكون المشاركة في الدوري الأوروبي هي الأولى للفريق منذ موسم 2003-2004.

ويعد ذلك ضربة قاسية للغاية بالنسبة للنادي الكتالوني، لأن الإقصاء من دوري الأبطال لن يؤثر فقط رياضيًا لكن أيضًا من الناحية الاقتصادية.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن رصيد الموسم الحالي من ميزانية برشلونة كان يعتمد على الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو المبلغ الذي سيفقده برشلونة بدون شك الآن.

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