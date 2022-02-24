بشكتاش يخطط لصفقة تبادلية قوية مع النصر بطلها تاليسكا!

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي بشكتاش يخطط لإبرام صفقة تبادلية قوية مع نادي النصر، من أجل تبادل النفع بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بعض التقارير الصحفية التركية، أكدت في وقت سابق على أن تاليسكا لا يشعر بالسعادة بتواجده مع نادي النصر خلال الوقت الحالي، خاصة بعد تداول أخبارًا تفيد بأنه سيتعرض لعقوبة خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل من هنا"

لماذا قد يرحل تاليسكا عن نادي النصر رغم تألقه؟

أكدت صحيفة "fanatic" التركية، على أن تاليسكا قد يرحل بنهاية الموسم الحالي عن نادي النصر، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق السعودي خلال الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي بشكتاش تنتظر موقف تاليسكا من الاستمرار مع النصر، وفي حالة قيامه بفسخ تعاقده سيتدخل رئيس النادي التركي بنفسه لإقناع اللاعب والتوقيع معه.

تاليسكا يقدم موسمًا مميزًا للغاية رفقة نادي النصر، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال.

ما هي تفاصيل الصفقة التبادلية بين بشكتاش والنصر؟

صحيفة "fanatic" أشارت إلى أن نادي بشكتاش من الناحية الأخرى يريد التخلص من البرازيلي أليكس تيشيرا مهاجم الفريق، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه.

بشكتاش يدرس بجدية الوقت الحالي، فتح الباب أمام بيع تيشيرا للأندية السعودية الراغبة في ذلك، مع السعي وراء التعاقد مع البرازيلي تاليسكا لاعب النصر.

بعض التقارير الصحفية الأخرى رجحت أن إدارة بشكتاش قد تُفكر في إبرام صفقة تبادلية مع النصر، بضم تاليسكا مقابل التنازل عن تيشيرا الذي كان هدفًا للنصر في وقت سابق.

تيشيرا لم يقدم المستوى المنتظر منه رفقة نادي بشكتاش هذا الموسم، حيث لعب 21 مباراة، لم يسجل سوى 4 أهداف فقط، ولم يظهر بالمستوى المنتظر منه.

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