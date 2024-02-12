موقف تاريخي لعلي البليهي في معسكر المنتخب السعودي بعد تفضيل لاعب النصر .. ومفاجأة جديدة عن سلمان الفرج

أسرار جديدة عن أزمة متمردي منتخب السعودية..

SHAHID

فجّر حسين الصادق، مدير منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مفاجآت من العيار الثقيل؛ بعد قرارات لجنة الاحتراف السعودية، في القضية التي عُرِفت إعلاميًا باسم "أزمة المتمردين".

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لجنة الاحتراف عاقبت حارس النصر نواف العقيدي بالإيقاف "5 أشهر"، مع إيقاف كل من محمد مران وعلي هزازي وخالد الغنام "شهرًا"، والاكتفاء بغرامات مالية ضد الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام؛ عقب رفضهم اللعب للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. كشف الصادق خلال تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، عن أنه تفاجأ بقائد الهلال سلمان الفرج، يخبره في شهر أكتوبر الماضي؛ بعدم رغبته في اللعب مع الأخضر السعودي.

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وقال مدير المنتخب: "وقتها.. أخبرت الفرج بأن يخرج من المنتخب من الباب الواسع، ويعلن اعتزاله دوليًا؛ ولكن اللاعب صمت ولم يعلق أبدًا".

واستشهد حسين الصادق، بـ"الموقف التاريخي" للنجم علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ وذلك بعد تولي الإيطالي روبرتو مانشيني، مسؤولية تدريب المنتخب.

وأوضح الصادق، أن مانشيني كان يفضل مدافع النصر المعار حاليًا إلى الاتفاق عبد الله مادو على البليهي؛ وأخبر نجم الهلال أن لا يأتي إلى المنتخب، إذا لم يكن سعيدًا، أو إذا كان سيؤثر بـ"السلب" على باقي زملائه.

واختتم الإداري تصريحاته في هذا الشأن؛ بالقول: "البليهي رد على المدرب، وأخبره بأنه رهن إشارته وسينضم إلى المنتخب السعودي، حتى ولو كان احتياطيًا".

SHAHID