"موقع إباحي" يعرض راتبًا ضخمًا لإقناع بول بوجبا بالانتقال إلى ناديه الجديد!

عقبة وحيدة تعطل الصفقة

كشفت تقارير صحفية، عن وجهة محتملة جديدة للنجم الفرنسي بول بوجبا، الذي يستعد للعودة إلى ملاعب كرة القدم بعد غياب طويل بسبب الإيقاف.

وكان لاعب الوسط الفرنسي تم تخفيض قرار حظره الأولي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت إيجابية عينته للمنشطات، إلى 18 شهرًا فقط من قبل محكمة التحكيم الرياضية، لينقذ هذا القرار مسيرته الرياضية من الاندثار.

قرار تخفيف الحظر يعني أن بوجبا يمكنه الآن استئناف التدريب مع يوفنتوس في يناير المقبل، وسيكون قادرًا على لعب أول مباراة رسمية له اعتبارًا من مارس 2025، بعد غياب طويل.

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ورحل بوجبا عن ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، بالتراضي، حيث لم يخض مع النادي الإيطالي سوى 12 مباراة في عامين بسبب عقوبة الإيقاف، إلا أن التقارير الصحفية ربطت اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا، برشلونة الإسباني وعدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب الصحفي لوكاس سبوزيتو، فإن بوجبا، منفتح على فكرة الانتقال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، ويقال إن الطرفين يتفاوضان الآن بشأن الراتب، مشيرًا إلى أن هناك موقعًا إباحيًا يتوسط بعرض 500 ألف جنيه إسترليني شهريًا لإقناع بول بوجبا بارتداء قميص كورينثيانز.

ويعتبر هذا العرض بمثابة طوق النجاة لبول بوجبا، الذي تم تخفيض راتبه مع ناديه الأخير يوفنتوس بعد تورطه في أزمة المنشطات، كإجراء تأديبي من 8 ملايين يورو سنويًا، إلى 42 ألف يورو فقط.

ومع ذلك، فإن النادي البرازيلي غير منفتح على قبول عرض الشركة المالكة للموقع الإباحي، لأنه لا يريد أن ترتبط صورة ناديه بمثل هذه الشركة، ويُقال إنه لديهم مستثمر آخر في محاولة لتأمين صفقة بوجبا قريبًا، وإلا فقد يضطرون إلى الانسحاب من الصفقة.