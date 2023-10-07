راتب صادم .. قرار منتظر من يوفنتوس يهدد مسيرة بوجبا بشكل كامل!

غير مسموح له بالتواجد في التدريبات

يعيش النجم الفرنسي بول بوجبا أسوأ أيام مسيرته الكروية، بسبب قضية المنشطات التي تهدد مشواره وتجربته الحالية مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

الفرنسي سقط من جديد في اختبار المنشطات الذي تم للمرة الثانية وأثبت إيجابية تعاطيه لمنشط التستوستيرون المحظور في ملاعب كرة القدم.

يأتي هذا بعد نحو شهر من عينة أولى تم إثبات إيجابيتها وأدت إلى إيقاف بوجبا إلى حين البت في نتائج العينة الثانية التي أتت إيجابية وهو ما يُهدد اللاعب بالإيقاف لمدة 4 أعوام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن راتب بوجبا الحالي مع يوفنتوس وصل إلى ألفين يورو فقط في الشهر الواحد، حيث تم إيقاف ما تبقى من راتبه بسبب تورطه في تعاطي المنشطات.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لا يمكنه التدرب مع زملائه في الوقت الحالي أو حتى التواصل مع اللاعبين بصفة رسمية.

ومن جانبه يدرس يوفنتوس جديًا فكرة فسخ عقد بوجبا بشكل نهائي، وهو ما يضع مسيرته تحت التهديد بين الإيقاف وعدم إيجاد أي فريق يريد لضمه.

يذكر أن القصة تعود إلى شهر سبتمبر الماضي عندما سقط بوجبا اختبار روتيني للمنشطات قبيل مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومن يومها وهو غائب عن قوائم البيانكونيري لحين صدور قرار نهائي حيال هذا الملف.