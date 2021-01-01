موعد نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2020-2021، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف والأبطال السابقين للبطولة

مع قرب انتهاء الموسم في الدوري الإماراتي في كل عام، يحين موعد التتويج الأول في الموسم، حيث يسدل الستار عن أول بطولات الموسم وهو كأس الخليج العربي.

على غرار عدد من الدول الأوروبية، تنافس فرق دوري الخليج العربي على 3 بطولات رئيسية، هي الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج، ويعد الأخير هو الموازي لكأس الرابطة في الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي.

لكن، الاختلاف الواضح بين كأس الخليج العربي وكؤوس الرابطة الأوروبية، هو أهمية المسابقة بالنسبة للأندية، ففي إنجلترا على وجه الخصوص، لا توجد أهمية كبرى بالنسبة لكثير من الفرق بهذه المسابقة، وعادةً ما يخوضها المدربون بالصف الثاني بل وحتى بعض لاعبي الأعمار السنية للفريق.

ما هو الفارق بين كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي الإماراتي؟

سيكون نهائي كأس الخليج العربي 2021 إعادة لنهائي الموسم الماضي، حيث وصل شباب الأهلي دبي والنصر للنهائي للسنة الثانية على التوالي، لكن ما هو موعد المباراة النهائية بينهما وما هي القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك تفاصيل أكثر عن نهائي كأس الخليج هذا الموسم.

متى نهائي كأس الخليج العربي 2021؟

موعد مباراة شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس الخليج العربي هو يوم الجمعة 9 أبريل 2021 ، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي.

سيقام النهائي على ملعب نادي الشارقة ، والذي سبق له استضافة أحداث هامة على غرار كأس آسيا 2019.

جدول مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي 2021 والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الخليج العربي 2021؟

تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي 2020-2021، كما يتم إذاعة المباريات أيضًا على قناة دبي الرياضية وكذلك الشارقة الرياضية.

وهو ما يشير إلى أن نهائي كأس الخليج هذا الموسم سيذاع على هذه القنوات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة شباب الأهلي - النصر الجمعة 9 أبريل 2021،

19:05 الإمارات، 18:05 السعودية Abu Dhabi Sports

من هو أكثر فريق فاز بكأس الخليج العربي؟

نجح نادي النصر الإماراتي في اقتناص لقب النسخة الماضية والفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه وذلك عقب التغلب على نظيره شباب الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

حصل شباب الأهلي على اللقب موسم 2012، و2014 و2017 و2019 ليصبح الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي بأربعة ألقاب، ويليه الوحدة والنصر بمرتين لكلٍ منهما.