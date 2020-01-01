ما هو الفارق بين كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي الإماراتي؟

يُلقي لكم جول الضوء على الفارق بين بطولتي كأس رئيس دولة الإمارات وكأس الخليج العربي

تمتلك كرة القدم الإماراتية مسابقتي كأس، مما يصنع حالة حيرة ولغط بين المتابعين والجماهير حول المسميات وطريقة لعب كل بطولة، وذلك بالتأكيد بخلاف بطولة دوري الخليج العربي.

ويتواجد في كرة القدم الإماراتية بطولتي كأس رئيس دولة الإمارات، بجانب بطولة كأس الخليج العربي، وكلاهما يمتلك تاريخًا ونظامًا مختلفًا.

وفي هذا الإطار يُلقي لكم جول الضوء على الفارق بين بطولتي كأس رئيس دولة الإمارات وكأس الخليج العربي الإماراتي ..

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كأس رئيس دولة الإمارات

مسابقة ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وتتنافس فيها جميع الأندية المحترفة في الكرة الإماراتية بدرجاتها المختلفة، وكانت النسخة الأولى من هذه المسابقة عام 1974، ما يعني أنها ثاني أقدم البطولات في البلاد.

تعتبر هذه المسابقة هي بطولة الكأس الأساسية في الإمارات بالرغم من وجود كأس الخليج العربي، ويشارك الفائز بها في مباراة السوبر مع الفائز بالدوري في كل عام، على عكس الفائز بكأس الخليج الذي لا يشارك في أي مسابقة ثانية، بل يكتفي برفع هذه الكأس وحسب.

تعتبر بطولة كأس رئيس الدولة فرصةً للأندية الصغيرة أو التي لم توفق في دوري الخليج العربي للظهور قارياً، حيث أن الفائز بها يتأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم التالي، وذلك إن لم يكن قد وصل للمسابقة بالفعل عن طريق الدوري.

ما هو نظام بطولة كأس رئيس دولة الإمارات؟

يتكون كأس رئيس دولة الإمارات من 5 أدوار، يكون الدور الأول تمهيدياً أما بقية الأدوار فهي الأساسية للمسابقة.

تشارك في الدور التمهيدي جميع فرق دوري الدرجة الأولى الإماراتي وعددها 12 فريق، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين تتكون كلاً منهما على 6 فرق، وهذه الأندية تتنافس فيما بينها وفي النهاية يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الأول.

تنضم فرق دوري الخليج العربي الإماراتي للأربعة فرق المتأهلة للدور الأول، ويكون هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراةٍ واحدةٍ فقط، الفائز بها يعبر لربع النهائي أما الخاسر فيودع، ويتم معرفة المواجهات عن طريق القرعة.

الاتحاد الإماراتي يُحدد ملاعب ربع نهائي كأس رئيس الدولة

تُقام قرعة لمعرفة مباريات دور الـ8 أيضاً، وهو نفس الحال بالنسبة لنصف نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في الإمارات.

من هي الفرق الأكثر فوزاً بكأس رئيس دولة الإمارات؟

في عام 2017 اندمج نادي الأهلي مع ناديي الشباب ودبي وأصبح اسم النادي الجديد شباب الأهلي دبي، وبعد هذه العملية أصبح النادي الجديد هو الأكثر فوزاً بكأس رئيس الدولة برصيد 12 لقب، حيث كان الأهلي يمتلك 8 ألقاب والشباب 4.

يحتل الشارقة المركز الثاني في ترتيب أكثر الفرق فوزاً بالبطولة برصيد 8 مرات، أما المركز الثالث فهو للعين الذي رفع الكأس 7 مراتٍ من قبل.

جدول الفرق الأكثر فوزاً بكأس رئيس دولة الإمارات:

الفريق عدد مرات الفوز بالكأس عدد مرات الوصافة شباب الأهلي دبي 12 (1975، 1977، 1981، 1988، 1990، 1994، 1996، 1997، 2002، 2004، 2008، 2013) 9 (1977، 1985، 1988، 1999، 2009، 2010، 2013، 2014، 2015) الشارقة 8 (1979، 1980، 1982، 1983، 1991، 1995، 1998، 2003) 1 (2006) العين 7 (1999، 2001، 2005، 2006، 2009، 2014، 2018) 7 (1979، 1981، 1990، 1994، 1995، 2007، 2016) النصر 4 (1985، 1986، 1989، 2015) 6 (1975، 1980، 1984، 1992، 1997، 2017) الجزيرة 3 (2011، 2012، 2016) 1 (2002) الوصل 2 (1987، 2007) 7 (1983، 1986، 1991، 1993، 1998، 2000، 2008) الوحدة 2 (2000، 2017) 5 (1989، 1996، 2003، 2005، 2011) الشعب 1 (1993) 3 (1982، 2001، 2004) بني ياس 1 (1992) 1 (2012) عجمان 1 (1984) 0 الإمارات 1 (2010) 0

كأس الخليج العربي الإماراتي

كأس الخليج العربي الإماراتي هو بطولة تُقام برعاية رابطة الأندية الإماراتية تقام سنوياً في فترة التوقف الدولي وذلك من أجل منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركوا مع أنديتهم بصفة مستمرة وبالتالي لم يتم استدعائهم للتوقف الدولي لذا يتم الاستعانة بهم في منافسة رسمية من شأنه أن تفيد الكثيرين في اكتشاف نفسه من جديد واستغلال أي غيابات أو إصابات قد تحدث للاعبين الأساسيين.

انطلقت البطولة للمرة الأولى في موسم 2008-09 وكانت عبارة عن ثلاث مجموعات واستمر هذا النظام حتى موسم 2010-11 وأصبحت مكونة من مجموعتين فقط ويشارك بها 12 فريقاً قبل أن يزيد العدد مؤخراً إلى 14، وتقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث تلعب الفرق المشاركة مع بعضها البعض ويُحدد الفريق المضيف عن طريق القرعة قبل بداية الموسم. يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه كل متصدر صاحب المركز الرابع من المجموعة الأخرى، أما ثاني الترتيب فيواجه ثالث المجموعة الأخرى، وتُلعب لقاءات هذا الدور من مباراتي ذهاب وعودة بين كل فريقين، ولكن النهائي يكون من مباراة واحدة فقط. فيديو | نيجريدو يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الإمارات